Space Trip: Jeff Bezos की ब्लू ओरिजिन कराएगी अंतरिक्ष की सैर, कंपनी के खास यान की जानें खासियत

Space Trip: घूमने के शौकीन लोगों को जल्द ही अंतरिक्ष घूमने का मौका मिलने वाला है. एक अमेरिकी कंपनी Blue Origin जिसे Amazon के मालिक Jeff Bezos ने स्थापित किया है, 20 जुलाई को अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर यात्रियों को लेकर जाने की तैयारी कर रही है. रॉकेटमेकर ब्लू ओरिजिन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक New Shepard Rocket पहली उड़ान के लिए एक सीट के लिए नीलामी की जाएगी. इस नीलामी से प्राप्त राशि ब्लू ओरिजिन के फाउंडेशन को जाएगा जो गणित और विज्ञान की शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा. कंपनी ने पहली उड़ान को लेकर जो तारीख तय की है, वह चांद पर किसी इंसान के पहले कदम की 52वीं वर्षगांठ होगी. 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था. हालांकि कंपनी ने पहली उड़ान के बारे में जानकारी देते हुए इस संयोग का उल्लेख नहीं किया.

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पहली उड़ान के तहत नीलामी में जिस यात्री को 11 मिनट की इस यात्रा के लिए एक सीट मिलेगी, उसे धरती से 100 किमी ऊपर अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा. ब्लू ओरिजिन ने इसकी जानकारी नहीं दी कि पहली उ़ड़ाने में कितने लोग सफर करेंगे और क्या वे कंपनी के कर्मचारी होंगे या ग्राहक. इसके अलावा कंपनी ने टिकट प्राइस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी. ग्राहकों को चार दिन का अनुभव मिलेगा. इसमें से तीन दिन उड़ान से पहले की ट्रेनिंग का होगा जो टेक्सास में स्थित कंपनी के लांच साइट पर दिया जाएगा.

ब्लू ओरिजिन का New Shepard rocket-and-capsule कॉम्बो 6 यात्रियों को धरती से 100 किमी ऊपर सब-ऑर्बिटल स्पेस में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है जहां यात्री कुछ मिनटों के लिए भारहीनता महसूस कर सकते हैं. यात्रियों को ले जाने वाले इस कैप्शूल में 6 ऑब्जरवेशन विंडो जो बोइंग 747 से करीब 3 गुना बड़े होंगे.

धरती से दूर अंतरिक्ष की यात्रा करवाने के लिए सिर्फ ब्लू ओरिजिन ही मार्केट में अकेले प्लेयर नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में एलन मस्क की स्पेश एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन और रिचर्ड ब्रानसन की वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक भी अंतरिक्ष में यात्रा कराने को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा दी रही हैं. बेजॉस ने 14 अप्रैल को टेस्ट फ्लाइट के बाद ही सोशल मीडिया पर इशारा दे दिया था कि ब्लू ओरिजिन जल्द ही यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराएगी. ब्लू ओरिजिन के निदेशक (एस्ट्रोनॉट सेल्स) Ariane Cornell ने जानकारी दी कि 15 रॉकेट टेस्ट फ्लाइट्स और 16 कैप्सूल लैंडिंग्स के बाद अब कंपनी ऑपरेशनल सर्विस के लिए तैयार है. जुलाई के बाद इस साल 2021 में कंपनी एक और कैप्सूल के जरिए यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराएगी.

वर्जिन गैलेक्टिक के पास अंतरिक्ष घूमने की चाह रखने वाले करीब 600 ग्राहक हैं. इन्होंने भविष्य में अंतरिक्ष जाने के लिए एक सीट के लिए 2.5 लाख डॉलर (1.85 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है. स्पेसएक्स भी अंतरिक्ष यात्रा शुरू करने वाली है. सितंबर तक मस्क की कंपनी फ्लाई टेक्नोलजी एंटरप्रेन्योर जेयर्ड आइजकमन और अन्य तीन लोगों को कई दिनों के एक मिशन पर अंतरिक्ष भेजेगी. इस ट्रिप को सेंट जूड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हॉस्पिटल के लिए फंड जुटाने और जागरुकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था.स्पेसएक्स अगले साल 2022 में चार लोगों को एक प्राइवेट मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी.

