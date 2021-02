जेफ बेजोस फिर दुनिया के सबसे अमीर, एलन मस्क को छोड़ा पीछे; मुकेश अंबानी टॉप 10 से बाहर

Jeff Bezos Reclaim World Richest Title: अमेजन के चीफ जेफ बेजोस एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं. बेजोस ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 19100 करोड़ डॉलर यानी करीब 14.10 लाख करोड़ रुपये है और इस मामले में वह अमीर अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. वहीं टेस्ला के शेयरों में गिरावट के चलते एलन मस्क दूसरे नंबर पर आ गए हैं. जबकि भारत के मुकेश अंबानी अब इस लिस्ट में टॉप 10 से बाहर दिख रहे हैं.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को टेस्ला का शेयर 2.4 फीसदी कमजोर होकर 796.22 डॉलर पर बंद हुआ. इससे एलन मस्क की संपत्ति में 4.58 अरब डॉलर यानी 458 करोड़ डॉलर की कमी आई. अब उनकी कुल दौलत 19000 करोड़ डॉलर है और वह मामूली अंतर से दूसरे नंबर पर आ गए हैं. बता दें कि जेफ बेजोस तीन सालों से लगातार नंबर वन पोजीशन पर थे. लेकिन हाल ही एलन मस्क ने उन्हें नंबर 2 पर कर दिया था.

इस साल की बात करें तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क की संपत्ति में 2050 करोड़ डॉलर की बढ़ोत्तरी हुई है. जबकि जेफ बेजोस की संपत्ति महज 88.40 करोड़ डॉलर बढ़ी है. लेकिन पिछले 24 घंटों में मस्क की संपत्ति में 458 करोड़ डॉलर की गिरावट आई, जिससे वे दूसरे नंबर पर खिसक गए. 26 जनवरी के बाद से टेस्ला के शेयरों में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है. मस्क इस साल कुछ बड़े इवेंट की वजह से चर्चा में रहे हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अब अमीर अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं. अंबानी की कुल संपत्ति 7970 करोड़ डॉलर है और वह लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं. इस साल की बात करें तो अंबानी की दौलत में 303 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है. हालांकि पिछले साल आरआईएल में जोरदार तेजी और जियो में भारी भरकम निवेश के चलते मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 5 तक पहुंच गए थे. लेकिन बाद में आरआईएल के शेयरों पर दबाव देखने को मिला था.

जेफ बेजोस: 19100 करोड़ डॉलर

एलन मस्क: 19000 करोड़ डॉलर

बिल गेट्स: 13700 करोड़ डॉलर

बनॉर्ड अरनॉल्ट: 11600 करोड़ डॉलर

मार्क जुकरबर्ग: 10400 करोड़ डॉलर

झांग शानशन: 9740 करोड़ डॉलर

लैरी पेज: 9740 करोड़ डॉलर

सर्जेई बिन: 9420 करोड़ डॉलर

वॉरेन बफे: 9320 करोड़ डॉलर

स्टीव बाल्मर: 8760 करोड़ डॉलर

11. मुकेश अंबानी: 7970 करोड़ डॉलर

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.