जेम्स बॉन्ड एक्टर Sean Connery का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले अभिनेता Sean Connery का शनिवार को निधन हो गया. उन्होंने 90 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली. Connery जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता थे. उन्होंने सात बॉन्ड फिल्मों में काम किया. उनकी कुछ दूसरी लोकप्रिय फिल्मों में The Untouchables, Marnie, Murder on the Orient Express, The Man Who Would Be King, The Name of the Rose, Highlander, Indiana Jones and the Last Crusade, The Hunt for Red October, Dragonheart, The Rock और Finding Forrester शामिल हैं.

सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता

Sean Connery को The Untouchables में अपनी अदाकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिला. उन्होंने अपने पांच दशकों के करियर में दो BAFTA पुरस्कार और तीन गोल्डन ग्लोब जीते हैं. उनकी आखिरी फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई The League of Extraordinary Gentlemen थी.

Connery बेहद गरीबी में Edinburgh की गलियों में बड़े हुए थे. और उन्होंने कॉफिन पॉलिशर, दूधिये और लाइफगार्ड के तौर पर काम किया. इसके बाद उनकी बॉडीबिल्डिंग के शौक ने उनके एक्टिंग करियर को लॉन्च करने में मदद की. जिसने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में एक बनने में मदद की.

उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के तौर पर याद किया जाएगा. यह किरदार नोवलिस्ट Ian Fleming ने तैयार किया और Connery ने इसे फिल्मों में अमर बनाया जिसकी शुरुआत Dr. No के साथ 1962 में हुई थी.

1962 में की पहली शादी

बॉन्ड के तौर पर उनका खुशमिजाज और मजाकिया अंदाज ने लोगों का दिल जीता. वे फिल्मों में खुद को सिग्नेचर लाइन बॉन्ड- जेम्स बॉन्ड कहकर पेश करते थे.

Connery स्कॉटलैंड की आजादी के कठोर समर्थक थे. और उन्होंने अपनी बाजू पर स्कॉटलैंड फॉरेवर के शब्द को टैटू करवा रखा था. उन्होंने 1962 में अभिनेत्री Diane Cilento से शादी की थी. उन्हें 11 साल बाद तलाक देने से पहले उनका एक बेटा हुआ Jason जो अभिनेता बना. उन्होंने 1975 में फ्रेंच कलाकार Roquebrune से शादी कर ली.