Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी, रेस्क्यू के लिए आज से चलेंगी 10 बसें

पोलैंड में स्थित भारतीय एंबेसी द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है. जिसके अनुसार यूक्रेन से भारतीयों को पोलैंड बार्डर तक लाने के लिए आज से 10 बसों का इंतजाम किया गया है.

यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. (Twitter/DrSJaishanka)

Russian invasion of Ukraine: यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से वहां अलग-अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पोलैंड में स्थित भारतीय एंबेसी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. जिसके अनुसार यूक्रेन से भारतीयों को पोलैंड बार्डर तक लाने के लिए आज से 10 बसों का इंतजाम किया गया है. इन बसों के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पोलैंड बॉर्डर तक लाया जाएगा. जिसके बाद वहां से विमान के जरिए इन्हें भारत लाया जाएगा. भारत से एयर इंडिया की फ्लाइट लगातार भारतीयों के रेस्क्यू अभियान में लगी है. इन बसों को यूक्रेन के Shehyni बॉर्डर पर लगाया गया है. सभी सहायता फ्री में एंबेसी द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि आज से Shehyni बॉर्डर पर 10 बसें चलाई जाएंगी, जिनसे भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकालकर पोलैंड ले आया जाएगा. 10 बसों के चलने से Shehyni बॉर्डर पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी. वहीं कड़ाके की ठंड से भी सुरक्षा मिलेगी. पोलैंड स्थित एंबेसी द्वारा भारतीयों को हर जरूरी सहायता मुहैय्या करवाई जाएगी. ये सहायता भारत सरकार द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी. जारी किया कंट्रोल रूम का नंबर भारत की एंबेसी ने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं. जिनको भी बसों के जरिए यूक्रेन से निकलकर पोलैंड बॉर्डर पर आना हो, वे पहले से इन नंबरों पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं. +48225400000 (Landline)

+48795850877 (WhatsApp)

+48792712511 (WhatsApp) Urgent Advisory for Indians desiring to be evacuated from Ukraine via Poland.@MEAIndia @opganga @IndiainUkraine pic.twitter.com/evyCfCFWJz — India in Poland and Lithuania (@IndiainPoland) February 27, 2022 खाने पीने का कराया इंतजाम एंबेसी द्वारा यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद भारतीयों के लिए खाने और पानी का भी इंतजाम करवाया गया है. एडवाइजरी में कहा गया है कि जिस किसी को यूक्रेन से निकलकर देश पहुंचना है, वह सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का बिना किसी संकोच के लाभ उठा सकते हैं. सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत सरकार लगातार वहां से भारतीयों को निकालने के लिए रेसक्यू अभियान चला रही है. हालांकि रूस की बमबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं. बहुत से छात्र यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए बॉर्डर पर मौजूद हैं. वहां से उन्हें अलग अलग देशों की सीमाओं में ले जाया जा रहा है, जहां से एयर इंडिया की फ्लाइट उन्हें भारत ले आ रही है.

