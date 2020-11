US Election 2020: कौन हैं भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति, यूएस चुनाव में दोबारा चुने गए सीनेटर

US Election 2020: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान की गणना शुरू हो चुकी है. इसमें भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति दोबारा सीनेटर चुने गए हैं. 47 वर्षीय कृष्णमूर्ति ने लिबर्टेरियन पार्टी के प्रेस्टन नेल्सन को आसानी से हराया. अंतिम गणना होने तक उन्होंने लगभग 71 वोट हासिल किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन और रिपब्ल्किन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं. काउंटिंग में अभी बिडेन को ट्रम्प पर बढ़त हासिल दिख रही है.

यह भी पढ़ें- बिडेन की ट्रम्प पर शुरुआती बढ़त

उनका जन्म एक तमिलभाषी परिवार में नई दिल्ली में हुआ था. जब वह तीन महीने के थे, तभी उनका परिवार बुफैलो, न्यूयॉर्क में बस गए ताकि उनके पिता ग्रेजुएट स्कूल अटेंड कर सकें. हार्वर्ड से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ क्लर्क के तौर पर काम किया और 2000 के चुनाव कैंपेन में बराक ओबामा के लिए काम किया. 2016 में पहली बार कृष्णमूर्ति पहली बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने. वह 8th District of Illinois के प्रतिनिधि बने. 2020 की उनकी जीत लगातार तीसरी जीत है.

यह भी पढ़ें- अधिक वोट पाने के बाद भी हिलेरी की हुई थी हार

उनका पॉलिसी प्लेटफॉर्म मुख्य तौर पर मिडिल क्लास को मजबूत करने के लिए काम करता है और वह उनकी सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को मध्यम वर्ग के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करते हैं. राजा का मानना है कि अर्थव्यवस्था तभी बेहतर काम करती है जब यह सभी के लिए काम करती है. इसके लिए वह कॉलेज की फीस को अफोर्डेबल बनाने, पैरेंटल लीव की एक्सेस बढ़ाने और समान कार्य के लिए बराबर पारिश्रामिक देने के लिए प्रयास कर रहे हैं. वह ओवरसाइट कमेटी में कार्यरत हैं जिसमें वह इकोनॉमिक और कंज्यूमर पॉलिसी की सबकमेटी के चेयरमैन भी हैं. उन्होंने इलिनोइस हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑडिट कमेटी के प्रमुख के रूप में कम आय वाले हजारों लोगों को सस्ते में घर उपलब्ध कराया.

इस चुनाव के दौरान भारतीय मूल के कई उम्मीदवार भी मैदान में थे. एमी बेरा, प्रमीला जयपाल, डॉ हीरल तिपिर्नेनी और मंगा अनंतामूला भी सीनेटर की रेस में हैं. वाशिंगटन स्टेट से कांग्रेसमैन प्रमीला जायपाल लगातार तीसरी बार जीत के लिए और कैलिफोर्निया से कांग्रेसमैन एमी बेरा लगातार पांचवीं जीत के लिए मैदान में हैं. एरिजोना के छठे कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीतने के लिए डॉ. हीरल तिपिरनेनी मैदान में हैं. टेक्सास के 22वें कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र से डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रहे श्री कुलकर्णी रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रॉय नेहल्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. वजीर्निया के 11वें कांग्रेस निवार्चन क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार मंगा अनंतमुला भी चुनावी मैदान में हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.