Indians in Ukraine: यूक्रेन में फंसे नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकालने की तैयारी, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

यूक्रेन से निकलने की कोशिश कर रहे भारतीयों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों और बसों पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रिंटआउट प्रमुखता से लगाएं.

भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते बाहर निकालने की तैयारी कर रही है. (Image- Reuters)

Indians in Ukraine: रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच कई भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं. युद्ध के चलते यूक्रेन का एयरस्पेस बंद हो गया है जिस वजह से एयरलिफ्ट कराना संभव नहीं है तो अब भारत सरकार अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए नए रास्ते तलाश रही है. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक एडवायजरी जारी की है, जिसके मुताबिक भारत सरकार अपने नागरिकों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया और हंगरी के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश कर रही है. ऐसी ही एडवाइजरी यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी जारी की है. भारतीयों को हिदायत दी गई है कि वे यूक्रेन से निकलने की कोशिश करते समय अपनी गाड़ियों पर भारतीय तिरंगे का प्रिंटआउट प्रमुखता से लगाएं. Russia-Ukraine Crisis: ‘रूस के हमले से डरे 27 यूरोपीय लीडर्स’; यूक्रेन के NATO में शामिल होने पर नहीं मिला जवाब- राष्ट्रपति जेलेंस्की इन चेक प्वाइंट्स पर टीम की तैनाती यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए दो चेक प्वाइंट्स पर टीम तैनात की जा रही है. एक चेक प्वाइंट उझोरोड के नजदीक हंगरी सीमा Chop-Zahony पर है तो दूसरा चेक प्वाइंट रोमानिया की सीमा Porubne-Siret पर है. सभी भारतीय नागरिकों को खासतौर से स्टूडेंट्स को, जो इन दोनों बॉर्डर प्वाइंट्स के नजदीक रह रहे हैं, सबसे पहले वहां से निकलने को कहा गया है. विदेश मंत्रालय की टीम इसमें सहयोग करेगी. एक बार ये रास्ते ऑपरेशनल हो जाएंगे तो लोग अपनी गाड़ियों या किसी और इंतजाम के जरिए भी इन चेक प्वाइंट्स पर पहुंच सकेंगे. जो लोग इन बॉर्डर प्वाइंट्स से दूर हैं, उन्हें हेल्पलाइन नंबर के जरिए संपर्क में रहने को कहा गया है ताकि उन्हें यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके. स्टूडेंट्स को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट कांट्रैक्टर्स के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है. यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण प्वाइंट्स अपने साथ पासपोर्ट लिए रहें.

किसी भी इमरजेंसी के लिए अपने पास नगदी रखें और मुख्य रूप से यह डॉलर में हो.

अगर उपलब्ध हो तो अपने साथ कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी रखें.

भारतीय झंडे का प्रिंटआउट निकाल लें और यात्रा के दौरान इसे अपनी गाड़ियों व बसों में चिपका लें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.