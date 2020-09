भारत की बड़ी उपलब्धि: इनोवेशन रैंकिग में पहली बार टॉप 50 में, मध्य और दक्षिण एशिया में नंबर वन

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII 2020) में भारत पहली बार टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है. 4 स्थान के सुधार के साथ इस साल भारत इस इंडेक्स में 48वें स्थान पर पहुंच गया है. दिलचस्प बात यह है कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर है. 2015 में भारत ग्लोबल इंडेक्स में 81वें नंबर पर था. 2016 में वह 66वें, 2017 में 60वें, 2018 में 57वें और 2019 में 52वें स्थान पर था.

इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है. इसी तरह स्वीडन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. ब्रिटेन एक स्थान के सुधार के साथ चौथे स्थान पर आ गया है, जबकि नीदरलैंड्स एक स्थान फिसलकर पांचवें पर चला गया है. इंडेक्स की टॉप 10 पोजिशंस पर हाई इनकम वाले देशों का वर्चस्व है. रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है. वह टॉप 10 में जगह पाने वाला दूसरा एशियाई देश है. सिंगापुर इस सूची में 8वें स्थान पर है. छठें नंबर पर डेनमार्क, सातवें पर फिनलैंड और नौवें नंबर पर जर्मनी है.

भारत को लेकर बयान में कहा गया कि यह दुनिया में तीसरी सबसे अधिक इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है. रैंकिंग आने से पहले GII के तहत 131 देशों का विश्लेषण किया गया. इसकी मेट्रिक्स में इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल व रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सो​​फिस्टिकेशन व बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी आउटपुट्स और क्रिएटिव आउटपुट्स शामिल हैं.

भारत ने जीआईआई के सभी इंडिकेटरों में अपनी स्थिति में सुधार किया है. भारत इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स की संख्या और आरएंडडी इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज जैसे इंडिकेटरों में भारत टॉप 15 में है. आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु जैसे संस्थानों और टॉप साइंटिफिक पब्लिकेशंस के दम पर भारत हाईएस्ट इनोवेशन क्वालिटी के साथ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है.

