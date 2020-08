Independence Day: भारत के अलावा ये पांच देश भी 15 अगस्त को मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस

Countries celebrating Independence Day on 15 August with India: आज देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी. आज के दिन हम आजादी के संघर्ष में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करते हैं. लेकिन 15 अगस्त के दिन केवल भारत ही अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाता. बल्कि भारत के अलावा ऐसे पांच दूसरे देश भी हैं, जो इस दिन को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं.

रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से पूरी स्वतंत्रता मिली थी. यह उसके फ्रांस के शासन में आने के पूरे 80 साल आजादी मिली थी. आज 60 वां कॉन्गोलिज नेशनल डे है.

आज कोरिया की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई जानी है. साल 1945 में कोरिया को 35 साल के जापानी कॉलोनाइजेशन से आजादी मिली थी. Gwangbokjeol (जिसका अर्थ रोशनी की वापसी है) ऐसी बहुत कम सार्वजनिक छुट्टियों में से एक है जिसे दक्षिण और उत्तर कोरिया दोनों मनाते हैं. स्वतंत्र कोरिया की सरकारें तीन साल बाद बनाई गईं जब पूर्व-सोवियत Kim Il-sung को उत्तर कोरिया का पहला प्रमुख और प्रो-अमेरिकी Syngman Rhee को दक्षिण कोरिया का पहला राष्ट्रपति बनाया गया.

बहरीन Dilmun सभ्यता की प्राचीन भूमि है जिसने अपनी स्वतंत्रता का एलान 15 अगस्त 1971 को किया था. ब्रिटेन से आजादी इस देश को यूएन द्वारा बहरीन की आबादी के एक सर्वे के बाद मिली थी. बहरीन द्वीपसमूह को कई इकाइयों ने शासन किया था जिसमें अरब और पुर्तगाल भी शमिल हैं. इसके बाद 19वीं शताब्दी में यह ब्रिटेन द्वारा संरक्षित राज्य बन गया था.

15 अगस्त को दुनिया का छठां सबसे छोटा देश भी अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है. इस दिन को देश की जर्मनी से शासन से मिली स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. साल 1866 में इस देश को आजादी मिली थी. इस उत्सव में घास के मैदान में कैथोलिक मास और उसके बाद राजकुमार के महल में मुफ्त ड्रिंक और सैंडविच होती है. यहां जनता को शाही परिवार से मिलने और बातचीत करने का मौका मिलता है.

