बैंक खाता खुलवाओ, मास्क फ्री ले जाओ; चीन के बैंकों का अनोखा फंडा

कोरोना वायरस (Corona Virus) ने चीन की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी है. वहां कई बिजनेस ठप पड़ चुके हैं. ऐसे में कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने के लिए चीन के बैंकों ने अनोखा तरीका अपनाया है. चाइनीज बैंक नए ग्राहकों को ऐप में साइन इन करने से लेकर डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने तक हर चीज के लिए फ्री मास्क दे रहे हैं. एक ओर जहां मास्क की किल्लत पैदा हो रही है, वहां चाइनीज बैंकों का यह कदम लोगों को लुभा रहा है.

चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक इस पड़ोसी मुल्क में 3,000 से अधिक लोगों की जानें ले चुका है. COVID-19 यानी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां की सरकार ने जनवरी के अंत से ही कई शहरों को बिल्कुल अलग-थलग करने के साथ ही कंप्लीट शटडाउन का सहारा लिया था. इसके कारण कारोबारी गतिविधियां बिल्कुल शून्य पर पहुंच गईं. हालांकि चीनी सरकार ने एलान कर दिया है कि वायरस फैलने का सबसे चरम फेज बीत चुका है. हालांकि अभी भी बिना मास्क के घूमने पर रोक लगी हुई है. चीन में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां मास्क और डिसइन्फैक्टेंट की सप्लाई कम है.

चाइना एवरब्राइट बैंक कंपनी लिमिटेड में जो ग्राहक वीचैट पे अकाउंट्स से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को लिंक करेंगे और 0.01 युआन (0.0014 डॉलर) ट्रांसफर करेंगे, उन्हें उन्हें 5 मास्क मिलेंगे. नॉर्दर्न इनर मंगोलिया में बैंक ऑफ वुहाई की एक ब्रांच में ग्राहकों को 10000 युआन ($1,428.78) से ज्यादा के फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट के लिए साइन अप करने या 50000 युआन के वेल्थ मैनेजमेंट प्रॉडक्ट्स खरीदने पर फ्री मास्क दिए जा रहे हैं. इसके अलावा अन्य पेशकशें भी की जा रही हैं. यह जानकारी बैंक के WeChat अकाउंट से मिली है.

द हनान हेंगडोंग रूरल कमर्शियल बैंक ने फरवरी में कहा था कि वह अपने यहां डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को मास्क, डिसइन्फैक्टेंट और एल्कोहल वाइप्स देगा. पिछले सप्ताह झेजियांग मिंताई कमर्शियल बैंक ने कहा था कि वह 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले उन लोगों को मास्क मुहैया कराएगा, जो उसके ऐप पर साइन अप करेंगे.

Coronavirus: कई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रु हुए, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने उठाया कदम

Guizhou प्रांत के दूरदराज इलाके Liupanshui में 5 ब्रांच रखने वाले ग्रामीण बैंक Panzhou Wanhe Country Bank ने भी 6 मार्च से अपने यहां खाता खुलवाने वाले लोगों को दो फ्री मास्क देना शुरू किया है. तटीय शहर Qingdao में सरकार के स्वामित्व वाले पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना कंपनी लिमिटेड की ब्रांचेज में हर दिन 100 मास्क रहते हैं, जिन्हें लॉटरी के जरिए मोबाइल क्लाइंट जीत सकते हैं.

