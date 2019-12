मोबाइल गेम ने इस शख्स को बनाया अरबपति, ऐसे हो गया 7150 करोड़ की संपत्ति का मालिक

Sea Ltd Co Founder Gang Ye: गैंग ये (39 साल) सिंगापुर के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने वाले सबसे नए शख्स हैं. असल में गैंग यी गेमिंग कंपनी सी लिमिटेड (Sea Ltd.) के को-फाउंडर हैं. कंपनी का फ्री फायर गेम इन दिनों ऑनलाइन गेम खेलने वालों में काफी लोक​प्रिय है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी द्वारा डेवलप किया गया गेम फ्री फायर इन दिनों एप्पल और गूगल ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले गेम्स में शामिल है. इसी गेम की लोक​प्रियता ने गैंग ये की संपत्ति में भी इजाफा कर दिया और वे सिंगापुर के अरबपतियों की टॉप लिस्ट में शामिल हो गए.

असल में कंपनी द्वारा डेवलप किया गेम फ्री फायर बैटल रॉयल और फाइट टु द डेथ टाइटल से ऑनलाइन उपलब्ध है. यह गेमिंग लवर्स के बीच बेहद पॉपुलर हो रहा है और लगातार तीसरी तिमाही में एप्पल और गूगल ऐप पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले गेम्स में शामिल हो गया है. इस गेम को 2017 में लांच किया गया था और लांच होने के बाद से अबतक यह बेहद पॉपुलर हो चुका है. गैंग यी के पार्टनर फॉरेस्ट ली हैं, जिनकी संपत्ति पहले ही 10 डिजिट में पहुंच चुकी है.

39 साल के गैंग ये मूलरूप से चीन के रहने वाले हैं, जो 1990 में सिंगापुर आकर बस गए. वह

ऑनलाइन गेम बनाने वाली कंपनी सी लिमिटेड के को फाउंडर हैं. कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 8.4 फीसदी है, जिसकी वैल्यू अब 1 अरब डॉलर है. कंपनी के दूसरे को फाउंडर फॉफरेस्ट ली हैं, जिनकी हिस्सेदारी कंपनी में ज्यादा है. गैंग से 2017 से ही कंपनी के चीफ आपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ पर कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

साल 2019 की तीसरी तिमाही में ऑनलाइन गेम बनाने वाली कंपनी सी लिमिटेड की आय तीन गुनी होकर 61 करोड़ डॉलर हो गई है. वहीं इस साल कंपनी के शेयर में 234 फीसदी तक तेजी आ चुकी है. कंपनी का मुख्य बिजनेस गेमिंग है, लेकिन कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है. ई कॉमर्स में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गया है. शॉपी के लिए विज्ञापन मशहूर फुटबालर क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हैं, जिसका फायदा कंपनी को मिल रहा है. मोबाइल शॉपिंग कटेगिरी में शॉपी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है.

