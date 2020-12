Coronavirus Strain: कोरोना वायरस पर बड़ा अलर्ट! भारत में नए स्ट्रेन की एंट्री, इंग्लैंड से लौटे 6 लोग पॉजिटिव

Coronavirus New Strain Cases In India: कोरोना वायरस पर सावधान करने वाली खबर है. अब भारत में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन यानी नए तरह के कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है. भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले हैं. ये सभी लोग इंग्लैंड से लौटे थे. न्यूज एजेंसी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी है. इनमें से तीन बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और एक पुणे की लैब के सैंपल में नया स्ट्रेन पाया गया है. यूके से आए लोगों की जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है. जिसमें अलग-अलग लैब में टेस्ट किए गए सेक्शन के बारे में बताया गया.

Samples of 3 UK returnees have been tested & found positive for new UK strain in NIMHANS, Bengaluru, two in Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad & one in National Institute of Virology, Pune. All 6 people have been kept in single room isolation: Health Ministry https://t.co/tgrWYLKh2G

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड में नए तरह का कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है. यह वायरस इंग्लेंड से शुरू होकर आस पास के कुछ देशों में भी फैल गया है. इसे देखते हुए इंग्लैंड से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भारत सहित कई देश रोक लगा चुके हैं. जानकारों का मानना है कि नए तरह का कोरोना वायरस पहले के मुकाबले 70 फीसदी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है. ऐसे में दुनियाभर में इसे लेकर पहले से अलर्ट है. अभी तक की जानकारी के अनुसार, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिल चुके हैं.

बता दें कि भारत में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से करीब 33 हजार लोग वापस आए हैं. सभी को ट्रैक किया जा रहा है और उनका टेस्ट भी करवाया जा रहा है. इनमें से कइयों में कोरोना के लक्षण मिले हैं. हालांकि नए तरह के कोरोना वायरस की 6 लोगों में पुष्टि हुई है. एक और चिंता यह है कि बहुत से यूके से लौटे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैक नहीं हो पा रहे. ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनमें से कई छुप गए हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कोरोना के नए स्ट्रेन की जानकारी होने के बाद ही नेशनल टास्क फोर्स ने बड़ी बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया है.

जिन 6 लोगों के सैंपल में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है, उन सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा एक सेल्फ आइसोलेशन रूम में रखा गया है. जबकि उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारनटीन कर दिया गया है, जबकि अन्य ट्रैवलर्स की जानकारी ली जा रही है. सरकार की ओर से साथ ही जानकारी दी गई है कि 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है. यूके से वापस आ रहे लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांची जा रही है.

