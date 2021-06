Google देगा ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में चेतावनी, सर्च इंजन बताएगा खबर का सोर्स भरोसे लायक है या नहीं

Google सर्च इंजन के नए फीचर से फर्जी खबरों पर कुछ लगाम लगने की उम्मीद है, कंपनी ने कहा है कि यह सुविधा जल्द ही दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराई जाएगी.

Google Search: दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल एक ऐसा नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिससे फे़क न्यूज़ यानी झूठी खबरों पर काबू पाने में मदद मिल सकती है. इस फीचर के तहत किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में सर्च करने वालों को गूगल का सर्च इंजन यह चेतावनी देगा कि इस समाचार के बारे में भरोसेमंद जानकारी आने में थोड़ा वक्त लग सकता है. सर्च इंजन यह भी बताएगा कि अभी यह खबर बड़ी तेजी से अपडेट हो रही है, इसलिए पूरी और सही जानकारी थोड़ी देर में मिलने की उम्मीद है. गूगल सर्च इंजन (Google Search Engine) की यह खूबी (functionality) फिलहाल सिर्फ अमेरिका में लॉन्च की जा रही है. वो भी सिर्फ अंग्रेजी भाषा में. लेकिन कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसे दूसरे देशों में भी शुरू करने की योजना है.

आम तौर कोई नई खबर आने पर लोग सबसे पहले गूगल पर जाकर उसके बारे में ताजा जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर उस खबर के बारे में जानकारी लगातार आ रही हो तो सर्च के रिजल्ट भी तेजी से बदलते हैं. खासतौर पर भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी सामने आने में कई बार वक्त लग जाता है. ऐसे में लोग कहीं गलत या आधी-अधूरी जानकारी को ही सही या पूरी खबर न मान लें, इसके लिए गूगल ने यह नया फीचर शुरू किया है.

Google पर मिलेगा सावधान करने वाला संदेश

नए फीचर के लागू होने के बाद यूजर जब भी किसी डेवलपिंग न्यूज के बारे में सर्च करेंगे तो उन्हें उन्हें एक वार्निंग मैसेज दिखेगा. इसमें लिखा होगा, “ऐसा लगता है कि ये सर्च रिजल्ट तेजी से बदल रहे हैं (It looks like these results are changing quickly).” इस वार्निंग के साथ ही यह भी लिखा होगा कि “अगर यह विषय नया है, तो भरोसेमंद सूत्रों द्वारा जानकारी जोड़े जाने में वक्त लग सकता है (If this topic is new, it can sometimes take time for results to be added by reliable sources).”

गूगल ने अपने सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं

सर्च रिजल्ट के साथ ही गूगल सर्च इंजन के यूजर को यह चेतावनी भी दिखाई दे, इसके लिए गूगल ने अपने सिस्टम में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. कंपनी का कहना है कि इन बदलावों के जरिए यह पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक तेजी से बदल रहा है और उसमें कई भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी अब तक शामिल नहीं है.

गूगल (Google) का कहना है कि उसका सर्च इंजन हर बार सबसे उपयोगी रिजल्ट मुहैया कराने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार किसी मुद्दे के बारे में भरोसेमंद जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होती है. ब्रेकिंग न्यूज़ (Breaking News) या तेजी से बदल रही जानकारी के मामले में यह बात खास तौर पर लागू होती है. ऐसे मामलों में यह जरूरी नहीं कि सबसे पहले प्रकाशित हुई जानकारी हमेशा सबसे विश्वसनीय भी हो.

गूगल की इस पहल से सर्च रिजल्ट में गलत या गुमराह करने वाली जानकारी सामने आना पूरी तरह खत्म तो नहीं हो जाएगा लेकिन कम से कम इस तरह के नतीजों में कमी आने की उम्मीद तो की जा सकती है. साथ ही इससे लोगों को यह बात भी समझ आएगी कि गूगल सर्च इंजन पर सबसे ऊपर आने वाली जानकारी हमेशा सही और वैध नहीं होती.