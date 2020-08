COVID-19 Vaccine updates: भारत, चीन और पाकिस्तान से कोरोना वैक्सीन पर 3 बड़े अपडेट

Coronavirus Vaccine News in Hindi: भारत में नोवल कोरोनावायरस कोविड-19 की वैक्सीन (Covid19 vaccine) विकसित करने पर वैज्ञानिक​ दिन-रात काम में जुटे हैं. इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत में जिन तीन वैक्सीन का ट्रॉयल चल रहा है, उनमें से एक का फेज- 3 ट्रॉयल आज कल में शुरू होने जा रहा है. नीति आयोग के सदस्य के वीके पॉल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पॉल ने बताया कि अन्य दो वैक्सीन फेज- 1 और फेज- 2 ट्रॉयल में हैं. बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया था कि भारत में तीन वैक्सीन पर काम चल रहा है. दूसरी ओर, चीन की एक कंपनी ने इस साल के आखिर तक कोरोना वैक्सीन कॉमर्शियली लॉन्च करने का एलान किया है. जबकि, पाकिस्तान में भी चीनी कंपनी की ओर से विकसित एक वैक्सीन का फेज- 3 ट्रॉयल शुरू करने को वहां के ड्रग रेग्युलेटर ने मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविड19 से रिकवर हुए मरीज 19.70 लाख से ज्यादा है. यह सक्रिय मामलों का 2.93 गुना है. कोविड19 से मृत्यु दर 2 फीसदी से नीचे आ गई है. भूषण ने बताया कि टेस्टिंग की बात की जाए तो देश में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है. ​बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 8,99,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई.

पीएम मोदी ने स्‍वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. भारत में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसका क्लिनिकल ट्रॉयल अलग-अलग चरण में है. इस बारे में वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है. जिसके बाद इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा. उत्पादन के साथ वैक्सीन हर भारतीय के पास कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका रूपरेखा भी तैयार है.

इस बीच, चीन की एक बड़ी सरकारी फार्मास्युटिकल कंपनी ने कहा है कि इस साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन कॉमर्शियली उपलब्ध हो जाएगी. सिनोफार्मा के चेयरमैन लियु​ जिनझेन ने एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समाचा-पत्र को बताया कि वैक्सीन की कीमत 1000 युआन (140 डॉलर) से कम होगी. इसके दो शॉट लेने होंगे. लियु का कहना है कि बड़े शहरों में रह रहे छात्रों और वर्कर्स को वैक्सीन लेने की जरूरत होगी. कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इसकी जरूरत नहीं होगी. बता दें, सिनोफार्मा दो वैक्सीन पर काम कर रही है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 22 करोड़ डोज सालाना है.

पाकिस्तन के दवा नियामक ने भी एक कोविड19 वैक्सीन के फेज- 3 क्लिनिकल ट्रॉयल को मंजूरी दे दी है. मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया है कि चीन की कंपनी के साथ मिलकर इस वैक्सीन डेवलप करने पर काम चल रहा है. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ (NIH) के बयान के अनुसार, पाकिस्तान के ड्रग रेग्युलेटर ने कोरोनावायरस वैक्सीन Adenovirus Type 5 vector (Ad5-nCoV) के फेज- 3 क्लिनिकल ट्रॉयल को अनुमति दे दी है. इस वैक्सीन को कैनसिनोबायो और बीजिंग इंस्टीट्यूट आफ बायोटेक्नेालॉजी चाइना (BIB) ने डेवलप किया है. इसके लिए पाकिस्तान की एजेएम फार्मा ने समझौता किया है.

