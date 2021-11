Hacker’s attack on GoDaddy: वेब होस्टिंग कंपनी GoDaddy पर साइबर हमला, 12 लाख यूजर्स की फोन नंबर समेत निजी जानकारियां लीक

Hacker’s attack on GoDaddy: वेब होस्टिंग कंपनी गोडैडी (GoDaddy) ने साइबर अटैक का खुलासा किया है. कंपनी ने बताया कि उसके 12 लाख एक्टिव और इन-एक्टिव वर्डप्रेस (WordPress) ग्राहकों की डेटा लीक हो गई है. GoDaddy के मुताबिक, कस्टमर्स की ईमेल ID और फोन नंबर समेत कई निजी जानकारियों को थर्ड पार्टी ने एक्सेस कर लिया है. कंपनी ने कहा कि इस घटना के बारे में 17 नवंबर को पता चला. थर्ड पार्टी ने एक कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को एक्सेस किया है.

Vodafone Idea Tariff Hike: एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी महंगा किया मोबाइल रिचार्ज, चेक करें नई दरें

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डेमेट्रियस कम्स (Demetrius Comes) ने कहा, “हमने अपने प्रबंधित वर्डप्रेस होस्टिंग एनवायरमेंट में संदिग्ध गतिविधि की पहचान की और आईटी फोरेंसिक फर्म की मदद से तुरंत जांच शुरू की और लॉ इन्फोर्समेंट से संपर्क किया.” कंपनी का शेयर शुरुआती कारोबार में लगभग 1.6% गिर गया है. कंपनी ने कहा कि इस घटना के पता चलते ही उसने अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी को तुरंत ब्लॉक कर दिया था, और एक जांच अभी भी चल रही थी.

Mutual Funds : म्यूचुअल फंड सिप को जारी रखना हो रहा हो मुश्किल तो इस ऑप्शन का करें इस्तेमाल, सुलझ जाएंगीं दिक्कतें

एक्टिव कस्टमर्स से संबंधित sFTP और डेटाबेस यूजरनेम व पासवर्ड लीक हुए हैं. हालांकि GoDaddy का कहना है कि उन्होंने दोनों पासवर्ड रीसेट कर दिए हैं. sFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के लिए नेटवर्क पर फाइल एक्सेस और ट्रांसफर प्रदान करता है. कंपनी का कहना है कि जांच अभी जारी है और वह सभी प्रभावित कस्टमर्स से सीधे स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ संपर्क कर रही है. ग्राहक कंपनी के हेल्प सेंटर के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.