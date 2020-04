COVID-19 ग्लोबल: हर 10 लाख में कोरोना के 163 मरीज, 8.9 की मौत; भारत में किस राज्य की क्या है स्थिति

दुनियाभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 71417 नए मामले सामने आए हैं. अबतक दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 12.72 लाख पहुंच गई है. डबल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 163 पहुंच है. जबकि इसके चलते हर 10 लाख आबादी पर करीब 9 लोगों की जान गई है. बता दें कि अब तक दुनियाभर में कोरोना वायरस के संक्रमण से 69426 लोगों की जान जा चुकी है. अमेरिकी, इटली, स्पेन, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और ईरान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे हैं.

कुल मरीजों की संख्या: 12,72,900

अबतक कुल मौतें: 69,426

कितने मरीज ठीक हुए: 2,62,331

एक्टिव केस: 9,41,143

कोरोना के साधारण मामले: 8,95,554 (95%)

गंभीर मरीजों की संख्या: 45,589 (5%)

24 घंटे में नए मामले: 71,417

24 घंटे में डेथ: 4736

हर 10 लाख पर मरीजों की संख्या: 163

हर 10 लाख पर मरने वालों की संख्या: 8.9

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में अबतक कोरोना मरीजों की संख्या 690 पहुंच गई है और इसके चलते राज्य में कुल 42 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 45 लोग अबतक स्वस्थ भी हो चुके हैं.

तमिलनाडु: तमिलनाडु इस मामले में देश में दूसरे नंबर पर है. यहां कुल मरीजों की संख्या 571 हो गई है. इसके चलते अबतक 8 लोगों की जान गई है, जबकि 5 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.

दिल्ली: दिल्ली इस मामले में तीसरे नंबर पर है. यहां अबतक कोरोना के मरीजों की संख्या 503 हो गई है. इनमें से 18 की मौत हुई है. जबकि 7 बीमारी से निजात पा चुके हैं.

तेलंगाना: तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 321 हो चुकी है. यहां इसके चलते 34 मौतें हुई हैं, जबकि 7 रिकवर्ड हुए हैं.

केरल: राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 314 हो चुकी है. यहां इसके चलते 55 मौतें हुई हैं, जबकि 2 रिकवर्ड हुए हैं.

राजस्थान: राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 253 हो चुकी है. यहां इसके चलते 21 मौतें हुई हैं. अभी तक रिकवरी के मामले नहीं आए हैं.

उत्तर प्रदेश: यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 227 हो चुकी है. यहां इसके चलते 19 मौतें हुई हैं. अभी तक 2 रिकवरी के मामले आए हैं.

आंध्र प्रदेश: राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 226 हो चुकी है. यहां इसके चलते 1 मौत हुई हैं. अभी तक 3 रिकवरी के मामले आए हैं.

इसके अलावा मध्य प्रदेश में 165 मामले, गुजरात में 122 मामले और जेएंडके में 108 मामले सामने आए हैं. हरियाणा में 84, पंश्चिम बंगाल में 80 और पंजाब में 68 मामले आए हैं.

नोट: यहां उन राज्यों की जानकारी दी गई है, जहां कम से कम 50 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आए हैं.

कुल संख्या: 4067

एक्टिव केस: 3666

डेथ: 109

रिकवरी: 291

(source: WHO, www.mohfw.gov.in)

