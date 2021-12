गीता गोपीनाथ बनेंगी IMF की पहली महिला डिप्टी एमडी, जानें अब तक का उनका सफर

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) को प्रमोट किया गया है. वे जल्द ही आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (FDMC) बनने जा रही हैं. वह इस पद पर जेफ्री ओकामोटो की जगह लेंगी. जेफ्री ओकामोटो अगले साल की शुरुआत में आईएमएफ छोड़ने की योजना बना रहे हैं. गोपीनाथ, जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने शैक्षणिक पद पर लौटने वाली थीं, लेकिन अब उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया है. गोपीनाथ ने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में तीन साल काम किया है.

आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, “जेफ्री और गीता दोनों शानदार सहयोगी हैं – मैं जेफ्री को जाते हुए देखकर दुखी हूं, लेकिन साथ ही, मुझे खुशी है कि गीता ने हमारे साथ बने रहने और एफडीएमडी के रूप में नई जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला किया है.” जॉर्जीवा ने कहा कि आईएमएफ में गोपीनाथ ने काफी अच्छा काम किया है. खास तौर पर “वैश्विक अर्थव्यवस्था और आईएमएफ की, हमारे जीवन के सबसे खराब आर्थिक संकट के उतार-चढ़ाव से पार पाने में, मदद करने में उन्होंने असाधारण नेतृत्व” का परिचय दिया.

भारतीय-अमेरिकी गीता आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला हैं. गीता ने प्रमोट किए जाने पर कहा कि वह इस अवसर के लिए क्रिस्टलिना और आईएमएफ बोर्ड की आभारी हैं और आईएमएफ के शानदार सहयोगियों के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं. डिप्टी एमडी के तौर पर गीता गोपीनाथ, निगरानी और उससे संबंधित नीतियों का काम देखेंगी. इसके अलावा, वे रिसर्च, प्रमुख प्रकाशनों व फंड प्रकाशनों की गुणवत्ता से संबिथिक काम का भी नेतृत्व करेंगी.

