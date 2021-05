गौतम अडानी बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर, इस साल 2.46 लाख करोड़ बढ़ी दौलत; मुकेश अंबानी से बस इतना पीछे

Gautam Adani Wealth: एशिया के सबसे अमीरों में पहले 2 नाम भारतीय कारोबारियों के हो गए हैं. मुकेश अंबानी जहां एशिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं, वहीं दूसरे नंबर पर अब अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी हो गए हैं. वहीं दुनियाभर के अमीरों में वह 14वें स्थान पर हैं. गौतम अडानी की दौलत में इस साल जोरदार इजाफा हुआ है. साल 2021 में उनकी दौलत करीब 3380 करोड़ डॉलर यानी करीब 2.46 लाख करोड़ बढ़ गई है. टॉप अमीरों की बात करें इस साल सबसे ज्यादा दौलत बढ़ने के मामले में वह दूसरे नंबर पर हैं. फिलहाल उनकी कुल दौलत बढ़कर 4.93 लाख करोड़ रुपये हो गई है.

गौतम अडानी की कुल दौलत 6760 करोड़ डॉलर यानी करीब 4.93 लाख करोड़ हो गई है. इसके साथ ही उन्होंने चीन के झोंग शानशान को पछाड़ दिया है और एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं. झोंग शानशान के पास कुल 6560 करोड़ डॉलर की दौलत है और वह एशिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी दौलत में इस साल 1260 करोड़ डॉलर यानी 91980 करोड़ रुपयों की कमी आई है.

इस समय एशिया के सबसे रईस व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं. वह दुनिसा के 13वें सबसे अमीर शख्स हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल दौलत 7630 करोड़ डॉलर यानी 5.57 लाख करोड़ रुपये है. इस साल अंबानी की दौलत में 2905 करोड़ रुपयों की कमी आई है. वहीं अडानी की दौलत 4.93 लाख करोड़ है यानी दोनों अरबपतियों में अब अंतर बेहद कम रह गया है.

अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है. इन कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं. बीते 1 साल के टॉप गेनर्स शेयरों में इनमें से 2 कंपनियों के शेयर शामिल हैं. अन्य कंपनियों के शेयरों में भी जारदार तेजी आई है. अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों का मार्केट कैप एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है. बुधवार को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने सॉफ्टबैंक समूह की सहायक एसबी एनर्जी इंडिया को खरीद लिया है. यह डील 3.5 अरब डॉलर यानी करीबन 24,000 करोड़ रुपये में पूरी हुई है.

जेफ बेजोस, अमेरिका: 18900 करोड़ डॉलर

एलन मस्क, अमेरिका: 16300 करोड़ डॉलर

बरनार्ड अरनाल्ट, फ्रांस: 16200 करोड़ डॉलर

बिल गेट्स, अमेरिका: 14200 करोड़ डॉलर

मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका, 11900 करोड़ डॉलर

वॉरेन बफ, अमेरिका: 10800 करोड़ डॉलर

लैरी पेज, अमेरिका: 10600 करोड़ डॉलर

सरजेई बिन, अमेरिका: 10200 करोड़ डॉलर

लैरी एलिसन, अमेरिका: 9120 करोड़ डॉलर

स्टीव बामर, अमेरिका: 8920 करोड़ डॉलर

