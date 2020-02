PNB घोटाले में भगोड़े नीरव मोदी की लग्जरी कार ‘घोस्ट’ और दुर्लभ घड़ियां-पेंटिंग्स होंगी नीलाम, कल लगेगी ऑनलाइन बोली

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की रोल्स रॉयस घोस्ट कार, हीरे की हाथ घड़ी, दुर्लभ पेंटिंग्स समेत 112 संपत्तियों की नीलामी होने जा रही है. इन सामानों के लिए गुरुवार को बोली लगाई जा सकेगी. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नीरव मोदी के इन सामानों की नीलामी सैफरनआर्ट कराएगा. इन सामानों की लाइन नीलामी होगी. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करीब 14,000 करोड़ रुपये घोटाले में आरोपी नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया. बाद में उसे यूके में देखा गया.

सैफरनआर्ट की तरफ से नीरव मोदी के सामानों की नीलामी दो चरणों में की जाएगी. इसके अगले हफ्ते 3 और 4 मार्च को भी ऑनलाइन नीलामी की जाएगी. इसमें 72 सामानों के लिए बोली लगाई जाएगी.

सैफरनआर्ट ने पिछले साल भी मार्च में मोदी के सामानों की नीलामी कर 55 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए थे. उसका कहना है कि गुरुवार को 112 आइटम की लाइन नीलामी होगी. इसके बाद अगले हफ्ते भी एक और लाइव नीलामी होगी. बता दें, नीलामी से प्राप्त रकम से बैंकों के बकाए का भुगतान किया जाएगा. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी के फरार होने के बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया था.

सैफरनआर्ट के अनुसार, अमृता शेरगिन की 1935 की एक पेंटिंग ‘बॉयज विद लेमंस’ की नीलामी गुरुवार को होने की उम्मीद है. इससे 12-18 करोड़ रुपये के बीच रकम मिल सकती है. वहीं, एमएफ हुसैन की 1972 की एक पेटिंग्स के लिए भी बोली लगाए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा राजा रवि वर्मा, मनजीत बावा, वीएस गेतोंदे की पेंटिंग्स की भी बिक्री होगी.

सैफरनआर्ट के अनुसार, बहुत ही दुर्लभ और कीमती घड़ियों की नीलामी में बिक्री होने की उम्मीद हैं. इनमें ‘Reverso Gyrotourbillon 2’ लिमिटेड एडिशन भी शामिल है. इसकी बिक्री 70 लाख रुपये में हो सकती है. इसके अलावा सोना और हीरे जड़ित कई अन्य घड़ियों की भी नीलामी होगी. इनसे 70 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.

गुरुवार को नीरव मोदी की लग्जरी कार रोल्स रॉयस घोस्ट की भी नीलामी होगी. इस नीलामी से ED को 95 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है. सैफरनआर्ट का कहना है कि यह कार लंबी यात्रा के लिए काफी बेहतर है. इसके अलावा, ब्रांडेड हैंडबैग्स, लग्जरी गुड्स, की भी बिक्री की जाएगी. इनसे सरकार प्रति पीस 6 लाख रुपये तक जुटा सकती है.

