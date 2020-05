पाकिस्तान के कराची में विमान हादसा; 34 मौतों की पुष्टि, PM मोदी ने जताया दुख

पाकिस्तान के कराची शहर में एक विमान हादसा का शिकार हो गया है. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का लाहौर से कराची जाने वाला विमान कराची एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है. अधिकारियों ने जानकारी दी कि पाकिस्तान इंटनेशनल एयरलाइंस का विमान शुक्रवार को कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि विमान में 98 लोग सवार थे.

हादसे में 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट कर कहा कि वे पाकिस्तान में विमान क्रैश की वजह से जानों के नुकसान से बेहद दुखी हैं. उन्होंने कहा कि वे मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.

Deeply saddened by the loss of life due to a plane crash in Pakistan. Our condolences to the families of the deceased, and wishing speedy recovery to those injured.

जिओ न्यूज के मुताबिक विमान PK-303 लाहौर से आ रहा था और कराची में बस लैंड करने वाला था जब वह मालिर में मॉडल कालोनी के पास जिन्ना गार्डन क्षेत्र में क्रैश हो गया है. यह लैंडिंग से एक मिनट पहले क्रैश हुआ.

PIA एयरबस A320 में 98 लोग थे जिसमें 91 मुसाफिर और सात फ्लाइट क्रू के लोग थे. यह सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) के सूत्रों ने कहा है. लोगों की स्थिति का नहीं पता चला है. CAA के सूत्रों ने कहा कि विमान के साथ उसका संपर्क लैंडिंग से केवल एक मिनट पहले टूट गया. जहां विमान क्रैश हुआ, उस क्षेत्र में कई घरों को नुकसान हुआ है.

कोरोना का कहर! गरीबी के दलदल में फंस जाएगी 6 करोड़ से ज्यादा आबादी- विश्व बैंक

पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स और सिंध पाकिस्तान रेंजर्स दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य करने के लिए पहुंच गए हैं जिसके साथ सिविल प्रशासन भी मौजूद है.

स्वास्थ्य और जनसंख्या कल्याण मंत्री ने दुर्घटना के बाद कराची के सभी बड़े अस्पतालों में आपातकाल का एलान किया है. डॉन ने सिंध के स्वास्थ्य मंत्री के मीडिया कॉर्डिनेटर Meeran Yousuf के हवाले से इसकी जानकारी दी है.

आगे की जानकारी का इंतजार है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.