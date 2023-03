First Citizens Bank खरीदेगा सिलिकॉन वैली बैंक का कुल डिपॉजिट और लोन, क्‍या खत्‍म होगा बैंकिंग संकट?

Banking Crisis: सिलिकॉन वैली बैंक को आर्थिक संकट से निकालने के लिए फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन- एफडीआईसी से खरीद लिया है.

SVB Crisis: अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) का वित्तीय संकट खत्‍म होने वाला है.

अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) का वित्तीय संकट खत्‍म होने वाला है. आज इस बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है. असल में फर्स्ट सिटीजन बैंक (First Citizens Bank) ने इसे खरीद लिया है. बैंक को आर्थिक संकट से निकालने के लिए फर्स्ट सिटीजन बैंक ने इसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन- एफडीआईसी (Federal Deposit Insurance Corporation) से खरीद लिया है. एफडीआईसी ने संकटग्रस्त सिलिकॉन वैली बैंक की बिक्री उत्तर कैरोलाइना स्थित फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी को करने पर सहमति जता दी है. सारे डिपॉजिट और लोन की बिक्री भी शामिल एफडीआईसी ने एक बयान में बताया कि इस बिक्री में एसवीबी के सारे डिपॉजिट और लोन की बिक्री भी शामिल है. सिलिकॉन वैली बैंक के 10 मार्च को विफल होने से बैंकिग इंडस्‍ट्री में घबराहट का माहौल बन गया था. जिसके बाद एफडीआईसी तथा अन्य नियामकों ने जमाकर्ताओं की रक्षा के लिए तथा वित्तीय संकट को और गहराने से रोकने के लिए कदम उठाए थे.सिलिकॉन वैली बैंक के कुल ऐसेट्स देखें तो यह 10 मार्च 2023 को 16700 करोड़ डॉलर थे और इसका कुल डिपॉजिट 11900 करोड़ डॉलर था. इस ट्रांजेक्शन में सिलिकॉन वैली बैंक के 7200 करोड़ डॉलर के ऐसेट्स डिस्काउंट पर खरीदे गए. इन ऐसेट्स को 1650 करोड़ डॉलर के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा गया है. फर्स्‍ट सिटीजन बैंक के बारे में फेडरल रिजर्व के डाटा के मुताबिक साल 2022 के अंत तक फर्स्ट सिटीजन एसेट के मामले में अमेरिका का 30वां ससे बड़ा बैंक था. इसकी मुख्‍य सब्सिडियरी फर्स्‍ट सिटीजन बैंक भी अमेरिका के बड़ बैंकों में है. इसके 22 राज्‍यों में 500 ब्रॉन्‍च हैं. इसने 1971 के बाद से अमेरिका के 35 बैंकों का अधिग्रहण किया है. यानी यह डूब रहे बैंकों का सबसे बड़ा खरीदार है. फर्स्‍ट सिटीजन बैंक के पास 10900 करोड़ डॉलर के एसेट हैं और कुल डिपॉजिट 8940 करोड़ डॉलर का है. सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था और नए जमाने की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल में निवेश वाली कंपनियों को वित्तीय सपोर्ट देता था. बैंक के पास कई क्रिप्टोकरेंसी फर्म्स का डिपॉजिट भी था. कैलिफोर्निया के सांता क्लैरा में साल 1983 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी और ये टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समर्थक बैंक माना जाता था. साल 2021 में बैंक का दावा था कि ये अमेरिका के करीब आधे वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स को पैसे देने वालों में शामिल है. FDIC को बनाया गया था रिसीवर सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया था. एफडीआईसी को सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड में इतनी रकम कम हो चुकी है. इसे ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दी गई थी. इसी को देखते हुए एफडीआईसी ने एक ​टीम का गठन भी किया था.

