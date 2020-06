केमैन आइलैंड से भारत में तेजी से बढ़ रहा FDI, एक साल में तीन गुना बढ़ा निवेश; एक्सपर्ट क्यों जता रहे चिंता

FDI from Cayman Islands to India: केमैन आइलैंड भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का अहम ​डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 में केमैन आइलैंड भारत में FDI के नजरिए से पांचवा सबसे बड़ा निवेशक बन के उभरा. औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, वर्ष के दौरान वहां से 3.7 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ जो एक साल पहले की तुलना में करीब तीन गुना है. 2018-19 वहां से एक अरब डॉलर और 2017-18 में 1.23 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था. केमैन आईलैंड ब्रिटेन के आधिपत्य वाला बाहरी क्षेत्र है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसी तरह साइप्रस से 2019-20 में एफडीआई तीन गुना हो 87.9 करोड़ डॉलर के बराबर रहा. एक साल पहले वहां से 29.6 करोड़ डॉलर और 2017-18 में 41.7 करोड़ डॉलर की पूंजी आई थी. विशेषज्ञ काफी समय से कहते आ रहे हैं कि निवेशक भारत में पूंजी निवेश करने के लिए केमैन आईलैंड के रास्ते को ज्यादा अपनाने लगे हैं क्योंकि वहां आयकर नहीं लगता. इसलिए भारत में एफडीआई के स्रोत के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित देश पिछड़ रहे हैं.

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर निश्चल अरोड़ा का कहना है कि जिस तरह से केमैन आइलैंड से साल दर साल भारत में एफडीआई तीन गुना बढ़ रहा है. यह एफडीआई के मामले में भारत के प्रति निवशकों के आकर्षण का सूचक होने के बजाय यह दर्शाता है कि निवेशकों के लिए बीच के एक डेस्टिनेशन के रूप में कर चोरों की पनाहगाह माने जाने वाला यह छोटा द्वीपीय क्षेत्र कितना अधिक आकर्षक बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि वहां निवेश पूंजी पारदर्शिता की कमी को देखते हुए वहां से पूंजी का तेजी से आना भारतीय विनियामकों के लिए चिंता पैदा कर सकता है.

साइप्रस के बारे में उन्होंने कहा कि संभवत: यूरोप में सबसे कम टैक्स रेट वाला देश होने के नाते वहां पूंजी रख कर निवेश करना ज्यादा फायदे का तरीका लगता हो. वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 13 फीसदी बढ़कर 50 अरब डॉलर रहा. इसमें सर्वाधिक निवेश क्रमश: सिंगापुर मारीशस, नीदरलैंड्स और अमेरिका से आया.

(Input: PTI)

