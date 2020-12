Apple को Musk ने दिया था टेस्ला खरीदने का ऑफर, टिम कुक ने मीटिंग से किया मना

iPhone बनाने वाली कंपनी Apple ने कुछ समय पहले एलन मस्क के साथ मीटिंग कर लिया होता तो वह इलेक्ट्रिक कार के सेग्मेंट में पहले से ही प्रवेश कर चुकी होती. एप्पल द्वारा इलेक्ट्रिक कार बनाए जाने की योजना सामने आने के बाद टेस्ला के सह-संस्थापक और सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट कर इससे जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बताया है. मस्क के मुताबिक, कुछ समय पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक कारमेकर टेस्ला को बेचने की योजना बनाई थी और इस प्रस्ताव को लेकर वह एप्पल के पास गए थे. हालांकि इस प्रस्ताव पर एप्पल के सीईओ को रुख ठंडा रहा और सीईओ टिम कुक ने इस मुद्दे पर बैठक ही नहीं की. एक दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं कि एप्पल सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने की योजना पर काम कर रही है. एप्पल की इलेक्ट्रिक कार 2024 तक बाजार में आ सकती है.

टेस्ला के सीईओ जब एप्पल के पास अपना प्रस्ताव लेकर गए थे तो उसकी मार्केट वैल्यू आज के वैल्यू का दसवां भाग थी. मस्क एप्पल के सीईओ टिम कुक के पास प्रस्ताव लेकर गए थे कि वह टेस्ला का अधिग्रहण कर लें. हालांकि कुक ने इस प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. जिस समय मस्क इस प्रस्ताव को लेकर गए थे, उस समय टेस्ला की मार्केट वैल्यू करीब 4.6 लाख करोड़ रुपये (6160 करोड़ डॉलर) की थी जो आज 10 गुना बढ़कर करीब 45.6 लाख करोड़ (6.15 हजार करोड़ डॉलर) हो चुकी है. यह वो समय था जब टेस्ला बड़े बाजार के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार डिजाइन कर रहा था.

Year Ender: 2020 में लॉन्च हुए टॉप 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज पर जाते हैं 120 km तक

करीब दो साल पहले तक टेस्ला अपने प्रोडक्शन लक्ष्य से पीछे चल रहा था और उसे प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था. हालांकि उसके बाद टेस्ला की किस्मत पलटी और अब कई वर्षों के नुकसान के बाद टेस्ला लगातार मुनाफे में चल रही है. इस साल उसके शेयर भाव में 665 फीसदी की तेजी दिखी जिसने उसे दुनिया की सबसे अधिक नेटवर्थ वाली ऑटोमेकर कंपनी बना दिया और अब वह एसएंडपी 500 इंडेक्स पर वह टॉप 10 बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.