एलन मस्क ने बताया अपने बच्चे का नाम, तो चौंक गए लोग; सोशल मीडिया पर मीम और जोक की भरमार

SpaceX और Tesla CEO एलन मस्क (Elon Musk) और संगीतकार Grimes ने मंगलवार को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. इसके बाद एलन मस्क ने अपने नए पैदा हुए बच्चे की फोटो दुनिया के साथ साझा की. लेकिन मस्क के द्वारा बताए गए बच्चे के नाम ने लोगों को चौंका दिया और उस समय के बाद से सोशल मीडिया पर इस नाम के मीम और व्याख्या की भरमार आ गई. जब लोगों ने बच्चे के नाम के बारे में पूछना शुरू किया, तो मस्क ने ट्विटर पर अपने 33.7 मिलियन फॉलोअर्स को बताया कि उसका नाम ‘X Æ A-12’ होगा.

वे बाद में ट्विटर पर यह कहने लौटे कि बच्चा पैदा हो गया है और माता और बच्चा दोनों अच्छे हैं. उन्होंने अपने नवजात बच्चे की तस्वीर भी साझा की, जब फॉलोअर्स ने उनसे फोटो की प्रार्थना की. ज्यादातर लोग नाम के चयन को लेकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि इसका उच्चारण किस तरह होता है. जल्द ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम और जोक की भरमार हो गई.

the nurse when grimes and elon said to put “X Æ A-12” on the birth certificate pic.twitter.com/12lX6kWd3L

This is how Elon Musk came up his son’s name – “X Æ A-12” pic.twitter.com/BVV7R2AIyF

थोड़ी देर बाद पॉपस्टार और बच्चे की मां Grimes चीजों पर सफाई देने और नाम को समझाने के लिए आईं. हालांकि, उनके समझाने से चीजें साफ नहीं हुईं और ज्यादातर लोग इस बात को लेकर साफ नहीं थे कि उनकी व्याख्या क्या मजाक का हिस्सा ही थी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक Musk की योजना है कि वे अपने बच्चे की परवरिश के लिए लिंग से निष्पक्ष तरीका अपनाएंगे. यह तरीका लोकप्रिय हो रहा है जिसमें मां-बाप लिंग से जुड़ी बातों जैसे लड़की को गुलाबी और लड़कों को नीले रंग के कपड़े पहनाने की जगह अपने बच्चों को खुद के लिए फैसले लेने देते हैं. Grimes ने फरवरी में अपने गर्भवती होने को लेकर बात करते हुए कहा था कि वह नहीं चाहती हैं कि वे उन्हें लिंग में बांटें क्योंकि इससे जिंदगी में कैसा महसूस करते हैं वह तय नहीं होता.

