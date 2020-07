एलन मस्क बने दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति, वॉरेन बफे को छोड़ा पीछे

एलन मस्क (Elon Musk) अब वॉरेन बफे (Warren Buffett) से ज्यादा अमीर हो गए हैं. टेस्ला इंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नेटवर्थ शुक्रवार को 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ी है. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडैक्स के मुताबिक, ऐसा कंपनी के शेयरों में 11 फीसदी उछाल आने के बाद हुआ है. मस्क अब दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उन्होंने टेक जगत के बड़े नामों Larry Ellison और Sergey Brin को पीछे छोड़ दिया है.

49 साल के मस्क के पास टेस्ला के बकाया शेयरों का लगभग पाचवें भाग का स्वामित्व है, जो उनकी कुल 70.5 अरब डॉलर की दौलत का बड़ा हिस्सा है. SpaceX अकाउंट्स में उनका बहुमत स्वामित्व लगभग 15 अरब डॉलर का है.

इलेक्ट्रक कार बनाने वाली कंपनी के शेयरों में इस साल 269 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी के बढ़ते वैल्यूएशन में मस्क को 595 मिलियन डॉलर का पेडे (payday) मिलता है, जो उन्हें अमेरिका में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला सीईओ बनाता है. मस्क टेक जगत के सबसे नए अरबपति हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बफे को पीछे छोड़ दिया है.

इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पूर्व सीईओ Steve Ballmer और गूगल के को-फाउंडर्स Larry Page और Brin भी पहले Oracle of Omaha को पीछे छोड़ चुके हैं. भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी भी इस हफ्ते बफे से आगे निकल गए हैं.

Mike Novogratz जो गैलेक्सी डिजिटल होलडिंग्स लिमिटेड को चलाती हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और छोटे निवेशकों को बाजार के क्रैश होने से पहले इससे बाहर निकल जाना चाहिए.

उन्होंने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टेलिविजन के इंटरव्यू में कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है, हमें कोरोना का झटा मिल रहा है, फिर भी टेक मार्केट रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है.

