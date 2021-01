अब फ्लोरिडा का यह शानदार एस्टेट होगा डोनाल्ड ट्रम्प का नया ठिकाना, 1166 करोड़ रु है कीमत

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) फ्लोरिडा में पाम बीच तट के पास स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट को अब अपना स्थायी आवास बनाएंगे. न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रम्प के आखिरी दिन निकले ट्रकों को पाम बीच में उनके मार-ए-लागो आवास पर जाते देखा गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने चार सालों के कार्यकाल के दौरान ट्रम्प ने मार-ए-लागो में अच्छा खासा समय व्यतीत किया है, जिसे “विंटर व्हाइट हाउस” भी कहा गया. ट्रम्प ने सितंबर 2019 में अपने कानूनी निवास को न्यूयॉर्क शहर के ट्रम्प टावर से बदलकर मार-ए-लागो कर लिया था.

लंबे समय तक न्यूयॉर्क में रहे 74 वर्षीय ट्रम्प ने 1985 में एक करोड़ डॉलर में यह घर खरीदा था और इसे एक निजी क्लब में बदल दिया था, जो बीते चार सालों के दौरान उनका शीतकालीन घर रहा. इस एस्टेट को 1927 में बनाया गया था. फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक, रिनोवेशन के बाद और लोकेशन के हिसाब से मार-ए-लागो की कीमत लगभग 16 करोड़ डॉलर है. भारतीय करेंसी में आंकें तो यह करीब 1166.73 करोड़ रुपये होती है.

करीब 20 एकड़ में फैले मार-ए-लागो एस्टेट में 128 कमरे हैं. एस्टेट के सामने अटलांटिक महासागर का शानदार नजारा दिखता है और क्लब की सदस्यता खरीदने वालों के लिये यह खुला है. प्रॉपर्टी में 20000 वर्ग फुट का बॉलरूम, 5 क्ले टेनिस कोर्ट और एक वाटरफ्रंट पूल शामिल है. प्रॉपर्टी में ट्रम्प के प्राइवेट क्वार्टर हैं, जो एक अलग क्षेत्र में स्थित हैं. मार-ए-लागो एस्टेट फ्लोरिडा के दूसरा सबसे बड़ा मेंशन कहलाता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प को सालाना सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे. इसके अलावा उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प को पांच लाख डॉलर दिए जाएंगे.

