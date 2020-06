74 साल की सबसे बड़ी मंदी की ओर अमेरिका! सर्वे में बड़ा खुलासा

क्या वाकई कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को 74 साल की सबसे भयानक मंदी की ओर धकेल देगी? बिजनेस जगत के अर्थशास्त्रियों के बीच हुए एक सर्वे में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका को इस साल पिछले सात दशक से अधिक समय की भयानक मंदी का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने यह आशंका भी जताई कि कोरोना वायरस महामारी लौटकर आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी.

नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स (NABE) की ओर से सोमवार को जारी सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के चलते अमेरिका की जीडीपी 2020 में 5.9 फीसदी घट जाएगी. यह गिरावट 1946 के बाद सबसे अधिक होगी. उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अमेरिका की जीडीपी में 11.6% की कमी हुई थी.

एनएबीई के 48 विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि जनवरी-मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी पांच फीसदी घट जाएगी. जबकि इसके बाद अप्रैल-जून तिमाही में ये गिरावट रिकॉर्ड 33.5 फीसदी की होगी. हालांकि, एनएबीई पैनल का अनुमान है कि 2020 की दूसरी छमाही में ग्रोथ रेट में सुधार आएगा. जुलाई-सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट 9.1 फीसदी और अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है. एनएबीई पैनल का अनुमान है कि 2021 में अमेरिकी की वृद्धि दर 3.6 फीसदी रहेगी.

एनएबीई पैनल में 87 फीसदी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोविड19 की दूसरी लहर 2020 में सबसे बड़ा संकट होगी. 51 फीसदी अर्थशास्त्रियों की राय है कि प्रभावकारी वैक्सीन की खोज अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा. एनएबीई पैनल के पिछले सर्वे नतीजों में कहा गया कि 2020 में अर्थव्यवस्था 1.8 फीसदी की दर से बढ़ेगी. कोरोनावायरस के झटके से पहले यह अनुमान दिसंबर में जताया गया था. अमेरिका में मार्च में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी. 2019 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.3 फीसदी की दर से बढ़ी थी.

