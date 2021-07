Deep Dive Dubai: 196 फुट की गहराई में लगाएं गोता, दुनिया के सबसे गहरे पूल का देखें वीडियो

Deep Dive Dubai: गहरे पानी में गोता लगाने का शौक कई लोगों को होगा और यह गहराई जितनी अधिक होगी, उतना ही रोमांच बढ़ता है और उसके प्रति लोगों का आकर्षण भी. ऐसे में दुबई के क्राउन प्रिंस हमदन बिन मोहम्मद अल मकतूम ने जब से दुबई के डीप डाइव पूल का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है, लोगों के बीच इसे लेकर दिलचस्पी बढ़ी है. क्राउन प्रिंस ने वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है कि पूरी दुनिया आपका डीप डाइव दुबई में इतजार कर रही है. यह दुनिया का सबसे गहरा पूल है जिसकी गहराई 60 मीटर (196 फुट) है. क्राउन प्रिंस द्वारा साझा किए गए वीडियो में पूल में कुछ स्विमर्स डाइव करते हुए दिख रहे हैं.

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N

दुनिया भर में किसी भी रिकॉर्ड को वेरिफाई करने वाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पिछले महीने जून 2021 में इस पूल की गहराई को लेकर किए गए दावे के वेरिफाई किया था. इसकी वेबसाइट के मुताबिक यह कंक्रीट से बने इस पूल की गहराई 60.02 मीटर है. इसके अलावा इसमें गहराई में जाने पर विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न थीम मिलेंगे. इसमें डाइविंग को लेकर अनुभव को बढ़ाने के लिए भी कई तरीके अपनाए गए हैं. शुरुआत में यह सिर्फ निजी प्रयोग के लिए था लेकिन इस महीने से हर किसी के लिए खोल दिया जाएगा.

डीप डाइव दुबई के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया है कि डीप डाइव दुबई जल्द ही लोगों के लिए खुल जाएगा और युवा एडवेंचरर्स से लेकर सीजंड एक्स्प्लोरर्स सभी इसका अनुभव उठा सकेंगे. डीप डाइव दुबई ने ओपनिंग से जुड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहने को कहा है ताकि इसके खुलने को लेकर जानकारी मिल सके. इससे पहले दुनिया भर में सबसे गहरे पूल का खिताब पोलैंड के डीपस्पॉट के नाम पर था जो 45.5 मीटर (150 फुट) गहरा है.

