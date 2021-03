सऊदी ‘ऑयल अटैक’ से कच्चे तेल में लगी आग; भाव 71 डॉलर के पार, WTI क्रूड 2 साल में सबसे महंगा

Crude Prices Rose: इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ईरान समर्थित हाउदी विद्रोहियों ने मिसाइल दागे हैं. इसके बाद से क्रूड की सप्लाई को लेकर आशंका बन गई और कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. 8 मार्च को सुबह ब्रेंट क्रूड 71 डॉलर के पार चला गया. वहीं WTI क्रूड भी 2 साल में सबसे महंगा हो गया है. एक्सपर्ट जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते क्रूड की कीमतों में अभी और तेजी देख रहे हैं. ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीदों को झटका लग सकता है.

ब्रेंट क्रूड का भाव 71 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. यह कोरोना वायरस महामारी आने के बाद से सबसे ज्यादा भाव है. वहीं, डबल्यूटीआई क्रूड का भाव 67.50 डॉलर प्रति बैरल हो गया. यह अक्टूबर 2018 के बाद से पहली बार 67 डॉलर के पार गया है. हाउदी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाल से हमले किए हैं. हालांकि अबतक किसी बड़े डैमेज की खबर नहीं आई है.

विद्रोहियों ने सऊदी अरामको के रास तनुरा बेस पर हमला किया है. यह दुनिया का सबसे बड़ा आयल टर्मिनल है. इसकी क्षमता रोज 6.5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट की है जो मौजूदा समय में आयल डिमांड का 7 फीसदी है. एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते कच्चे तेल में यह तेजी जारी रहेगी. आगे ब्रेंट क्रूड 73 डॉलर प्रति बैरल और डबल्यूटीआई क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल तक महंगा हो सकता है.

हाल ही में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाले देश ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में कटौतियों के अपने-अपने वर्तमान स्तर को करीब-करीब बनाए रखने का फैसला किया था. रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक देशों और रूस के लीडरशिप में ओपेक के सहयोगी तेल उत्पादक देशों की ऑनलाइन मीटिंग में तेल उत्पादन में कटौती की वर्तमान सहमति को बनाए रखा गया. इसके तहत सऊदी अरब रोजाना दस लाख बैरल की कटौती कम से कम अप्रैल तक जारी रखेगा.

भारत में इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है. राजस्थान में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है. ऐसा पहली बार हुआ है जब नॉर्मल पेट्रोल का भाव देश में 100 रुपये के पार गया है. वहीं दिल्ली और मुंबई सहित ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल अपने रिकॉर्ड हाई पर हैं. दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपये प्रति लीटर के पार तो डीजल 81 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है.

