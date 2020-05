COVID-19: अब तक 2.5 लाख डेथ के बीच अच्छी खबर, गंभीर मामलों की संख्या 50% घटी; कहां कितनी है डेथ रेट

World COVID-19 Data: पिछले 24 घंटों में दुनियाभर मे कोरोना वायरस के चलते 4096 और डेथ हो गई हैं. आंकड़ों के मुताबिक अबतक कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख से पार 252,393 पहुंच गई है. वहीं कुल मामले एक दिन में 79582 बढ़कर 3,645,320 पहुंच गए हैं. यूरोप में डेथ रेट सबसे ज्यादा है तो ओसेनिया में सबसे कम. भारत में डेथ रेट दुनिया के मुकाबले आधी है. पिछले कुछ दिन के आंकड़ों को देखें तो राहत की बात यह है कि गंभीर मामलों की संख्या में 50 फीसदी कमी आई है. वहीं अब रिकवरी की दर भी तेजी से बढ़ रही है.

कुल मामले: 3,645,320

24 घंटे में नए केस: 79582

कुल डेथ: 252,393

24 घंटों में डेथ: 4096

रिकवर्ड: 1,194,942

एक्टिव केस: 2,197,985

माइल्ड केस: 2,148,350 (98%)

गंभीर मामले: 49,635 (2%)

आंकड़ों में साफ है कि जहां 2 हफ्ते पहले कोरोना के कुल मामलों में गंभीर मामले 5 फीसदी थे, अब यह घटकर 2 फीसदी रह गए हैं. माइल्ड केस की संख्या 98 फीसदी हो गई है.

हर 10 लाख पर संक्रमण के केस: 468

भारत में हर 10 लाख पर संक्रमण के केस: 19

हर 10 लाख पर डेथ के मामले: 32.4

भारत में हर 10 लाख पर डेथ: 0.6

भारत: 3.37%

दुनिया भर में: 7%

यूरोप: 9.7%

नॉर्थ अमेरिका: 5.82%

एशिया: 3.51%

साउथ अमेरिका: 5.1%

अफ्रीका: 3.91%

ओसेनिया: 1.36%

यूरोप: 131

नॉर्थ अमेरिका: 42.88

USA: 207

स्पेन: 540

दुनिया भर में: 3184

भारत: 1

USA: कुल मामले 1,212,835, कुल डेथ 69,921

स्पेन: कुल मामले 248,301, कुल डेथ 25,428

इटली: कुल मामले 211,938, कुल डेथ 29,079

यूके: कुल मामले 190,584, कुल डेथ 28,734

फ्रांस: कुल मामले 169,462, कुल डेथ 25,201

देशभर में बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव मामले और उससे हुई मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं. 24 घंटे में 3900 से ज्यादा मामले सामने और 195 लोगों की मौत हुई. संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 46 हजार के पार चला गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 5 मई को सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के पॉजिटिव केस 46,433 हो गए हैं. इसमें से 32,138 एक्टिव केस हैं. देश में अबतक कोरोना के 12,727 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,568 लोगों की जान जा चुकी है.

(sources: WHO, UN, CMAAO, Health Ministry)

