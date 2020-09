COVID-19 Vaccine Updates: आम लोगों के लिए नवंबर तक तैयार हो सकती है चीन की वैक्सीन

Coronavirus Vaccine Updates: चीन में विकसित हो रही कोरोनावायरस वैक्सीन नवंबर तक आम जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है. यह बात चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के एक अधिकारी ने कही है. चीन की 4 कोविड19 वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल्स के अंतिम चरण में हैं. इनमें से तीन वैक्सीन को जुलाई महीने में लॉन्च एक इमरजेंसी यूज प्रोग्राम के तहत जरूरी कामों से जुड़े वर्कर्स को ऑफर किया जा चुका है.

CDC चीफ बायोसेफ्टी एक्सपर्ट Guizhen Wu ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन की वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है. ऐसे में नवंबर या दिसंबर महीने में वैक्सीन आम जनता के लिए तैयार हो सकती है. अप्रैल महीने में उन्होंने खुद भी वैक्सीन ली थी और इसके बाद किसी प्रकार के असमान्य लक्ष्णों का उन्हें अनुभव नहीं हुआ. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस वैक्सीन का इस्तेमाल किया था.

चीन की दिग्गज फार्मास्युटिकल कंपनी चाइना नेशनल फार्मास्युटिकल ग्रुप (Sinopharm) की एक यूनिट और अमेरिकी कंपनी सिनोवैक बायोटेक (Sinivac Biotech) चीन के इमरजेंसी यूज प्रोग्राम के तहत तीन वैक्सीन तैयार कर रही हैं. चौथे टीके को कैनसिनो बायोलॉजिक्स (Cansino Biologics 6185.HK) द्वारा विकसित किया जा रहा है. इसी वैक्सीन को जून में चीनी सेना के जवानों को दिया गया.

कोरोना वैक्सीन के लिए 2024 तक करना होगा इंतजार? सीरम इंस्टीट्यूट ने बताई वजह

सिनोफार्म ने जुलाई महीने में कहा कि था कि उसकी वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इसी साल के अंत तक सार्वजनिक प्रयोग के लिए तैयार हो सकती है. बता दें कि पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोनावायरस वैक्सीन की खोज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इस महामारी से अब तक पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं. वहीं 925,000 लोगों की मौत हो चुकी है.

