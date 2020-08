COVID-19 Vaccine Updates: इजरायल ने तैयार कर ली कोरोना की संभावित वैक्सीन, अब शुरू करेगा ह्यूमन ट्रायल्स

Coronavirus Vaccine Updates: इजरायल ने गुरुवार को दावा किया कि उसके पास कोविड19 की एक बेहतरीन वैक्सीन तैयार है. लेकिन इसका अभी नियामकीय प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी है. ये प्रक्रियाएं शरद ऋतु की छुट्टियों के बाद ह्यूमन ट्रायल्स के साथ शुरू होंगी. इजरायल के रक्षा मंत्री Benny Gantz इजरायल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च (IIBR) गए थे, जहां उन्होंने कोविड19 के विकास में प्रगति को लेकर अपडेट हासिल करने के लिए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर Shmuel Shapira से मुलाकात की.

प्रोफेसर का के हवाले से एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया कि कोविड19 के लिए बेहतरीन वैक्सीन तैयार है. इसे नियामकीय प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत है. शरद ऋतु की छुट्टियों के बाद हम वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू करेंगे. हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया है कि वैक्सीन इस्तेमाल के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगी.

सीरम इंस्टीट्यूट 17 जगहों पर शुरू करेगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के ट्रायल

IIBR इजरायल के रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सुपरविजन में काम करता है. इजरायली रक्षा मंत्री के प्रवक्ता की यूनिट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री को कोरोनावायरस वैक्सीन, जो एंटीबॉडी पैदा करने में सक्षम है, को विकसित करने की दिशा में IIBR की प्रगति के बारे में बताया गया. रक्षा मंत्री Gantz ने इंस्टीट्यूट को निर्देश दिए हैं कि शरद ऋतु की छुट्टियों के बाद वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू किए जाएं.

