COVID-19: 24 घंटे में 4900 मौत, 1.5 दिन में 1 लाख मरीज; आंकड़ों में देखें किस देश में कितनी तेज फैल रहा है कोरोना वायरस

कोरोना वायरस दुनियाभर में कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 1.5 दिन में COVID-19 के 1 लाख नए मामले आ गए हैं. इसका आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, आज यह 10 लाख की संख्या पार कर जाएगा. यह महामारी इतनी खतरनाक है कि महज 24 घंटों में इसके चलते 4900 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. सबसे ज्यादा मामले दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी अमेरिका में आए हैं, जहां मरीजों की संख्या 2.15 लाख हो गई है. डबल्यूएचओ (WHO) के अनुसार चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया के 205 देशों में फैल चुका है. इससे पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी के अलावा लॉकडाउन की स्थिति बन गई है. देखते हैं कि कोरोना वायरस के मामले कहां कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं.

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा तेजी आई है और 1 दिन में करीब 400 मामले सामने आए. भारत में कोविड 19 के मरीजों की कुल संख्या 1834 पहुंच गई है. इनमें से 143 रिकवर हो गए हैं और 41 की मौत हुई है. 1649 एक्टिव केस अभी भी हैं. ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल तक के हैं. मेडिकल एक्सपर्ट भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जिसका पालन कर इससे बचाव किया जा सकता है.

सिर्फ 1 अप्रैल यानी बुधवार की बात करें तो 1 दिन में करीब 4892 लोगों की मौत हो गई. सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 1,049 लोगों की मौत हुई है. स्पेन में यह संख्या 923 और इटली में 727 है. फ्रांस में 509 और ब्रिटेन में 563 लोगों की एक दिन में जान गई. जर्मनी में 156 और ईरान में 138 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई. यूरोप के अन्य देशों में भी यह आकंड़ा बढ़ रहा है. जबकि वीन में 24 घंटों के अंदर 7 जान गई है.

कोरोना की चपेट में कितने देश: 203

24 घंटे में नए मामले: 76872

24 घंटे में डेथ: 4892

अब तक कुल मामले: 935,581 (5% ज्यादा भी हो सकते हैं)

1 अप्रैल तक कुल मौत: 47,221

अब तक रिकवर्ड: 1,94,260

मौजूदा समय में संक्रमित: 6,94,100

माइल्ड: 658,622 (95%)

सीरियस: 35,478 (4%)

हर 10 लाख में कितने केस (ग्लोबल): 120

हर 10 लाख में कितनी मौत (ग्लोबल): 6.1

USA: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 215,003 है, जबकि इससे 5,102 लोगों की मौत हो चुकी है. 26,473 मामले 24 घंटे में आए. 8,878 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

इटली: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 110,574 है, जबकि इससे 6,820 लोगों की मौत हो चुकी है. 4782 मामले 24 घंटे में आए. 16,847 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

स्पेन: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 104,118 है, जबकि इससे 9,387 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटों में 8195 मामले सामने आए. 22,647 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

चीन: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 81,554 है, जबकि इससे 3,312 लोगों की मौत हो चुकी है. 36 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं. 76,238 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

जर्मनी: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 77,981 है, जबकि इससे 159 लोगों की मौत हो चुकी है. 6173 मामले पिछले 24 घ्ंटों में आए. 18,700 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

फ्रांस: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56,989 है, जबकि इससे 4,032 लोगों की मौत हो चुकी है. 4,861 मामले पिछले 24 घंटों के हैं. अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

ईरान: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 47,593 है, जबकि इससे 3,036 लोगों की मौत हो चुकी है. 2988 मामले पिछले 24 घ्ंटों में आए हैं. 15,473 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

(नोट: सबसे ज्यादा प्रभावित देशों का क्रम संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर दिया गया है. ये आंकड़े के अलावा आईएमए से जुड़े मेडिकल एक्सपर्ट से लिए गए हैं.)

पहला 1 लाख संक्रमण: 67 दिनों में

1 लाख से 2 लाख की संख्या: 11 दिनों में

2 लाख से 3 लाख की संख्या: 4 दिनों में

3 लाख से 4 लाख की संख्या: 3 दिनों में

4 लाख से 5 लाख की संख्या: 2.5 दिन

5 लाख से 6 लाख की संख्या: 2 दिन

6 लाख से 7 लाख की संख्या: 2 दिन

7 लाख से 8 लाख की संख्या: 1.5 दिन

8 लाख से 9 लाख की संख्या: 1.5 दिन

(Source: WHO, CMAAO, Health Ministry)

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व प्रेसिडेंट और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ केके अग्रवाल का कहना है कि कोरोना को लेकर डरने नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है. कोरोना से पीड़ित मरीजों में ज्यादा खतरा उनको होता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. कोरोना से मौत होने का रेश्यो 3 फीसदी के आस पास ही है. जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनको डर ज्यादा है. हालांकि यह किसी को भी संक्रमित कर सकता है. सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट जो सावधानियां बरतने को कह रहे हैं या जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसका पालन करें.

बीमारी के लक्षण और सावधानी

लक्षण: बुखार, थकान, मांसपेशियों व ज्वॉइंट में दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम. हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि संक्रमण का लक्षण सामन आने में 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं.

सावधानी: सबसे जरूरी है साफ सफाई, अपने हाथों को दिन में कई बार साबुन से धोएं, अगर खांसी या छींक आ रही है तो बेहतर क्वालिटी का मास्क लगाएं, संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से बचें, किसी को खांसी या छींक आ रही है तो उसके संपर्क में न आएं, पब्लिक प्लेस पर जानें से बचें अगर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, बच्चों को इस तरह के कोई लक्षण हों तो उसे स्कूल न भेजें, खुद में संक्रमण की जरा भी शंका हो तो जांच करवाएं.

