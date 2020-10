COVID-19 Vaccine Updates: अगले 6 माह में आ सकती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोराना वैक्सीन

COVID-19 Vaccine Latest Updates: कोरोनावायरस की वैक्सीन को इस साल के आखिर तक हेल्थ ​रेगुलेटर्स द्वारा मंजूरी मिल सकती है और 6 माह या इससे कम वक्त में इसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए उतारा जा सकता है. यह उम्मीद ब्रिटेन की एक मीडिया रिपोर्ट में जताई गई है. The Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड19 वैक्सीन की रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University) और फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका (Astrazeneca) द्वारा तैयार की जा रही वैक्सीन सबसे आगे है. इस कैंडीडेट वैक्सीन को ​दिसंबर में क्रिसमस के त्योहार तक जरूरी मंजूरियां मिल सकती हैं.

ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं. The Times न्यूजपेपर में ब्रिटेन सरकार के सूत्रों हवाले से कहा गया कि वयस्कों के लिए फुल वैक्सीन प्रोग्राम को मंजूरी के बाद शुरू होने में 6 माह या इससे कम वक्त लग सकता है.

ब्रिटेन की सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है. सफलता के आसार दिखा रही वैक्सीन की डोज पहले ही तैयार की जा रही हैं ताकि सभी नियामकीय मंजूरियां मिल जाने के बाद समय की बचत हो सके.

ब्रिटेन के न्यूजपेपर की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल कर रहे वैज्ञानिकों को इस बात की आशा है कि उन्हें यह साल खत्म होने से पहले रिजल्ट मिल जाएंगे. साथ ही यह भी आशा है कि यह वैक्सीन 50 फीसदी तक इन्फेक्शन रोकने में सफल रहेगी. अगर हेल्थ रेगुलेटर्स वैक्सीन को मंजूरी देते हैं तो ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस को लगभग तुरंत मास वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए तैयार रहने का निर्देश है.

Input: PTI

