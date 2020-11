COVID-19 Vaccine: Sputnik V वैक्सीन कोरोना से बचाने में 92% प्रभावी, रूस ने किया दावा

COVID-19 Vaccine Update: रूस की स्पुतनिक-वी वैक्सीन अंतरिम ट्रायल के नतीजों के मुताबिक, कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा करने पर 92 फीसदी प्रभावी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सॉवरेन हेल्थ फंड ने बुधवार को यह बताया है. रूस पश्चिमी देशों के साथ वैक्सीन को लेकर प्रतिसपर्धा कर रहा है. कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में 1.2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नपकसान पहुंचा है.

रूस ने लोगों के इस्तेमाल के लिए अपनी कोविड-19 वैक्सीन को अगस्त में रजिस्टर्ड किया था. वह ऐसा करने वाला पहला देश है. हालांकि, मंजूरी सितंबर में बड़े स्तर के ट्रायल की शुरुआत से पहले मिली थी. रिपोर्ट के मुताबिक, RDIF के हेड Kirill Dmitriev ने कहा कि हम डेटा के आधार पर दिखा रहे हैं कि हमारे पास बहुत प्रभावी वैक्सीन है. इसके साथ उन्होंने कहा कि यह इस तरह की खबर है जिसके बारे में वैक्सीन डेवलपर्स एक दिन अपने पोते-पोतियों के साथ बात करेंगे.

वैक्सीन को समर्थन देने वाली और दुनिया में इसकी मार्केटिंग करने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (RDIF) ने कहा कि अंतरिम नतीजे 16 हजार ट्रायल प्रतियोगियों से लिए गए डेटा पर आधारित है जिन्होंने दो डोज वाली वैक्सीन के दोनों शॉट लिए हैं. अंतरिम आकलन इसके बाद किया गया जब ट्रायल में शामिल 20 प्रतिभागियों ने कोविड-19 विकसित किया है. यह Pfizer Inc PFE.N और BioNTech द्वारा विकसित की जा रही वैक्सलीन के ट्रायल के 94 संक्रमितों के मुकाबले पर्याप्त कम है. अपने प्रभावी दर की पुष्टि करने के लिए Pfizer ने कहा कि वह अपने ट्रायल तब तक जारी रखेगी, जब तक 164 कोविड-19 केस नहीं हो जाते हैं.

RDIF ने एक बया में कहा कि रूस का ट्रायल छह और महीनों के लिए जारी रहेगा और ट्रायल से मिले डेटा को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जरनल में रिव्यू के बाद पब्लिश किया जाएगा.

