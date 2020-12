Covid-19 Vaccine: Moderna की वैक्सीन को पाया गया बेहद सुरक्षित, गंभीर मामलों को रोकने में मिलेगी मदद

Covid-19 Vaccine Update: Moderna द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन व्यस्कों के लिए ज्यादा सुरक्षित है और इससे कोविड-19 के गंभीर मामलों को रोकने में मदद मिलेगी. यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंगलवार को जारी डेटा से यह जानकारी मिली है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी वैक्सीन के इस्तेमाल को इमरजेंसी ऑथराइजेशन शुक्रवार को दे सकती है. इस फैसले से करोड़ों अमेरिकी लोगों को अगले हफ्ते से दूसरा कोरोना वायरस का टीका लग सकेगा.

FDA द्वारा किए गए रिव्यू में Moderna के पहले के आकलन की पुष्टि हुई है कि उसकी वैक्सीन 94.1 फीसदी कारगर है एजेंसी ने पाया कि साइड इफेक्ट जिनमें बुखार, सिर में दर्द और थकान शामिल हैं, मुश्किल लेकिन खतरनाक नहीं हैं.

Moderna की कामयाबी कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि दूसरी सभी वैक्सीन की कोशिशें कमजोर पड़ गई हैं. यह उम्मीद की खबर ऐसे समय में आई है जब कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामलों की संख्या से अस्पतालों पर दवाब है और मौतों की संख्या भी बढ़ी है.

डेटा जारी करना सार्वजनिक रिव्यू की प्रक्रिया का पहला कदम है जिसमें विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र एडवायजरी पैनल गुरुवार को दिन भर लंबी बैठक करेगा. वे Moderna, FDA वैज्ञानिकों और लोगों को सुनेंगे, जिसके बाद मंजूरी देने के सुझाव पर मत देंगे. पैनल के हां का मत देने की उम्मीद है और FDA सामान्य तौर पर विशेषज्ञों के सुझावों को मानता है. इसके बाद अगले हफ्ते करीब 60 लाख डोज का वितरण शुरू हो सकता है. इसके साथ लाखों डोज पहले से ही Pfizer और BioNTech द्वारा भेजी जा रही हैं. स्वास्थ्य कर्मियों को सोमवार को Pfizer-BioNTech वैक्सीन के पहले शॉट मिले, जो 95 फीसदी कारगर है.

वैक्सीन की शुरुआत का लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं और यह अमेरिका में सबसे महत्वकांक्षी टीकाकरण के कैंपेन में से एक है. फेडरेल सरकार ने पिछली गर्मियों में Moderna और Pfizer के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत 2021 कीपहली तिमाही में कुल 200 मिलियन डोज की डिलीवरी की जाएगी. क्योंकि दोनों वैक्सीन की दो डोज की जरूरत होती है, उन कॉन्टैक्ट से 100 मिलियन लोगों के लिए पर्याप्त डोज की गारंटी मिलेगी.

