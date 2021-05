Covid-19 Vaccine: कोरोना वैक्सीन Sputnik V की एक डोज 996 रुपए में, भारत में लगा पहला टीका

Sputnik V Covid-19 Vaccine Price: रूस से भारत आने वाली कोविड 19 वैक्सीन स्पुतनिक V (Sputnik V) की भारत में क्या कीमत होगी, इसका खुलासा हो गया है. भारत में रूसी वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 996 रुपये होगी. स्पुतनिक V का आयात करने वाली कंपनी डॉ. रेड्डीज लैब ने इस बात की जानकारी दी है. फार्मा कंपनी ने कहा है कि इस टीके को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज (CDL) से जरूरी मंजूरी मिल गई है. इस टीके की भी 2 डोज लगवानी जरूरी है. बता दें कि देश में अब तक कोरोना महामारी से बचाव के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है.

डॉ. रेड्डीज लैब ने एक बयान जारी कर कहा कि फिलहाल रूस से इंपोर्ट की जा रही Sputnik V वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 948 रुपए होगी. जिसमें 5 फीसदी GST भी जुड़ेगा. GST जुड़ने के बाद इस वैक्सीन की कीमत 995.40 रुपए यानी करीब 996 रुपये प्रति डोज हो जाएगी. हालांकि, कंपनी ये भी कहा कि जब इस वैक्सीन का प्रोडक्शन देश में शुरू हो जाएगा, तो इसकी कीमत कम हो सकती है. लोकल सप्लाई शुरू होने पर कीमत कम होने की संभावना है.

भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की बात करें तो कंपनी की Covaxin अब राज्यों को 400 रुपये में मिल रही है, जबकि निजी अस्पतालों को 1200 रुपये प्रति खुराक की कीमत पर. पहले भारत बायोटक ने राज्यों से 600 रुपये प्रति डोज कीमत वसूलने का एलान किया था, लेकिन बाद में दाम घटाकर 400 रुपये कर दिया. वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड राज्यों को 400 रुपये की जगह अब 300 रुपये में दी जा रही है. जबकि निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड का दाम 600 रुपये प्रति डोज है. इस लिहाज से स्पुतनिक की वैक्सीन कोविशील्ड से महंगी लेकिन कोवैक्सीन से सस्ती होगी.

डॉ. रेड्डीज लैब ने इस वैक्सीन की सॉफ्ट लॉन्चिंंग करते हुए शुक्रवार को हैदराबाद में एक व्यक्ति को इसकी पहली डोज लगाई है. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, फार्मा कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि स्पुतनिक वी के सीमित पायलट लॉन्च के हिस्से के रूप में हैदराबाद में वैक्सीन की पहली खुराक दी गई. कंपनी ने कहा कि Sputnik V वैक्सीन की रूस से आयात की गई पहली खेप 1 मई को भारत पहुंची थी और 13 मई, 2021 को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली से रेगुलेटरी क्लियरेंस मिला.

बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की तरफ से अप्रैल में Sputnik V वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूर दी गई थी. वहीं गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने घोषणा की कि ये वैक्सीन अगले हफ्ते की शुरुआत से देश भर के बाजारों में उपलब्ध होगी. 11 अगस्त, 2020 को रूस में पहली बार Sputnik V वैक्सीन को मंजूरी मिली थी और Covid-19 महामारी के खिलाफ व्यापक रूप से इसे पहली वैक्सीन माना जाता है. लैंसेट मेडिकल जर्नल के अनुसार, ये वायरस के खिलाफ 91.6 फीसदी तक असरदार है.

