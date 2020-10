Covid-19 Vaccine: अमेरिका में वैक्सीन की डिलीवरी 2021 में शुरू होने की उम्मीद, ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी ने दी जानकारी

ट्रंप प्रशासन का अधिकारी जो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में वैक्सीन की डिलीवरी जनवरी 2021 में शुरू हो सकती है. यह बयान इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों के बावजूद आया है जिनमें टीकाकरण के इस महीने शुरू हो सकने की बात कही गई थी. और बहुत से सांसदों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश सर्दियों में संभावित कोविड-19 की लहर के लिए तैयार नहीं है.

डॉ Robert Kadlec ने शुक्रवार को कहा कि प्रशासन सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन के उत्पादन में तेजी ला रहा है. जिससे जनवरी 2021 से डिलीवरी को सुनिश्चित किया जा सके. Kadlec हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट के तैयारी और रिस्पॉन्स को लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं. उन्होंने कहा कि वैक्सीन को इस साल के खत्म होने से पहले मंजूरी मिल सकती है लेकिन उसके वितरण में समय लगेगा.

हांगकांग में अगले महीने नसल स्प्रे का परीक्षण, कोरोना और फ्लू दोनों के लिए करेगी वैक्सीन का काम

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रैलियों, डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन कुछ हफ्तों में आ सकती है. ट्रंप ने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें लगता है कि वे अक्टूबर में किसी समय शुरुआत कर सकते हैं. Kadlec पहले स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है जिन्होंने राष्ट्रपति के आशावादी टाइमलाइन का खंडन किया है. हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी Alex Azar ने गुरुवार को कहा था कि इस साल के आखिर तक 100 मिलियन वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो सकती हैं. जिसमें FDA का ऑथराइजेशन बाकी है.

अमेरिकी सरकार के वैक्सीन के काम को देखने वाले डॉ Moncef Slaoui ने शुक्रवार को मार्केटवॉच को बताया कि शोधकर्ताओं को अक्टूबर के आखिर या नवंबर या दिसंबर तक पता चल जाएगा कि कोई विकसित हो रही वैक्सीन प्रभावी है या नहीं, लेकिन उसे एडमिनिस्टर करने के लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन चाहिए जिसमें हफ्ते लगेंगे.

