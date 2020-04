COVID-19@ 30 लाख: भारत में 44 गुना कम है मौत का औसत, दुनियाभर में कोरोना की पूरी डिटेल

कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले मरीजों की संख्या दुनियाभर में करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख पहुंच गया है. 26 अप्रैल तक के डाटा को देखें तो हर 10 लाख पर दुनिया में मरीजों की संख्या 384 पहुंच गई है, जबकि इससे होने वाली मौतें हर 10 लाख पर 26.5 हैं. लेकिन भारत में यह रेश्यो 19 और 0.6 है. यानी देश में हर 10 लाख पर 0.6 डेथ हुई है जो दुनिया के अनुपात से करीब 44 गुना कम है. वहीं मरीजों की संख्या के मामले में भी भारत में अनुपात 20 गुना कम है. बता दें कि भारत में कोरोना के मरीज 27800 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि अबतक 872 डेथ हुई है. देश में 3 मई तक लॉकडाउन है, इसे बढ़ाने के बारे में आज या कल में सरकार एलान कर सकती है.

दुनियाभर में कुल मामले: 30 लाख के पार

अबतक कुल मौतें: 2,06,988

24 घंटों में डेथ: 3751

रिकवर्ड: 8,78,707

एक्टिव केस: 19,08,982

साधारण मामले: 1,851,380 (97%)

गंभीर मामले: 57,602 (3%)

हर 10 लाख पर संक्रमित मरीज: 384

भारत में: 19 (20 गुना कम)

हर 10 लाख पर डेथ: 26.5

भारत में: 0.6 (44 गुना कम)

भारत में अब डबलिंग टाइम यानी मरीजों की संख्या डबल होने की रफ्तार घटी है. अब इसमें 10.5 दिन लग रहे हैं. भार में 16 अप्रैल को मरीजों की संख्या 13430 थी जो अब 27 अप्रैल को 27890 हुई है. अगर इसी रेश्यो में आगे भी मामले बढ़े तो अगले 15 दिन में कुल केस 50 हजार हो सकते हैं.

भारत में मरीजों की संख्या के हिसाब से डेथ रेट 3.16% है.

यूरोप में यह 9.54% है. (मामले 1,276,808, डेथ 121885)

नॉर्थ अमेरिका: 5.63% (मामले 1,065,679; डेथ 60007)

एशिया: 3.65% (मामले 472,270; डेथ 17244)

साउथ अमेरिका: 4.56% (मामले 138,255; डेथ 6309)

अफ्रीका: 4.37% ( मामले 32,657 1427 डेथ)

ओसेनिया: 1.21% (मामले 8,287; डेथ 101_

वर्ल्ड: 6.91%

वर्ल्ड कोविड मीटर से जो पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं उनमें पहला यह है कि कुल मामलों में माइल्ड केस अब 97 फीसदी करीब 6 हैं, जो पहले 94 फीसदी थे. वहीं गंभीर मामले अब घटकर 3 फीसदी रह गए हैं, जो 2 हफ्ते पहले करीब 6 फीसदी थे. एक और बेहतर संकेत यह है कि अब 24 घंटों में डेथ की संख्या भी पहले से घटी है और रिकवरी तेज हो रही है.

(Source: WHO, CMAAO, Indian Health Ministry)

