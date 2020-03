COVID-19: 1 दिन में 2400 डेथ, 3 दिन में 1 लाख मामले, कैसे दुनिया को चपेट में लेता गया कोरोना वायरस

कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी है. अमेरिका, इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे देश भी इसके सामने बेबस नजर आ रहे हैं. चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया के 195 देशों में फैल चुका है. इससे पूरी दुनिया में हेलथ इमरजेंसी के अलावा लॉकडाउन की स्थिति बन गई है. भारत में भी इसके मामले 562 पहुंच चुके हैं और आज से 21 दिनों का लॉकडाउन हो गया है. इस माहामारी की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसने महज पिछले 24 घटों में दुनियाभर में करीब 2400 जान ले ली है. वहीं, सिर्फ 3 ​दिन में 1 लाख नए मामले आ चुके हैं. मेडिकल एक्सपर्ट भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जिसका पालन कर इससे बचाव किया जा सकता है. हम यहां इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं.

सिर्फ मंगलवार की बात करें तो 1 दिन में करीब 2381 लोगों की मौत हो गई. सिर्फ इटली में एक दिन में मौत के आंकड़े 743 पहुंच गए. जबकि अमेरिका में एक दिन में 222 लोगों की मौत हुई. स्पेन में यह संख्या680, फ्रांस में 240 और ईरान में 122 डेथ की रही. यूके में एक दिन में 87 लोगों की मौत हुई तो चीन में यह संख्या महज 4 रही.

चीन: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 81,218 है, जबकि इससे 3,281 लोगों की मौत हो चुकी है. 73,650 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

इटली: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 69,176 है, जबकि इससे 6,820 लोगों की मौत हो चुकी है. 54,030 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

USA: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 54,808 है, जबकि इससे 775 लोगों की मौत हो चुकी है. 53,655 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

स्पेन: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 42,058 है, जबकि इससे 2,991 लोगों की मौत हो चुकी है. 35,273 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

जर्मनी: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 32,991 है, जबकि इससे 159 लोगों की मौत हो चुकी है. 29,542 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

ईरान: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 24,811 है, जबकि इससे 1,934 लोगों की मौत हो चुकी है. 13,964 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

फ्रांस: अबतक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 22,304 है, जबकि इससे 1,100 लोगों की मौत हो चुकी है. 17,923 अबतक रिकवर्ड हो चुके हैं.

(नोट: सबसे ज्यादा प्रभावित देशों का क्रम संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर दिया गया है. ये आंकड़े के अलावा आईएमए से जुड़े मेडिकल एक्सपर्ट से लिए गए हैं.)

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व प्रेसिडेंट और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ केके अग्रवाल का कहना है कि सबसे जरूरी है कि लोग भ्रांतियों पर ध्यान देने की वजह से सावधानी बरतें. कोरोना से पीड़ित मरीजों में ज्यादा खतरा उनको होता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है. यह ध्यान देना चाहिए कि कोरोना से मौत होने का रेश्यो 3 फीसदी के आस पास ही है. अच्छा है कि डरने की जगह सावधानी से इस वायरस को हराया जाए. कोरोना के जितने भी मामले सामने आये हैं उनमें करीब 80 फीसदी मरीज सामान्य इलाज से ही ठीक हो गए. जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हीं में कोरोना का मामला गंभीर बन जाता है. हालांकि बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

लक्षण: बुखार, थकान, मांसपेशियों व ज्वॉइंट में दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम. हालांकि यह ध्यान रखने वाली बात है कि संक्रमण का लक्षण सामन आने में 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं.

सावधानी: सबसे जरूरी है साफ सफाई, अपने हाथों को दिन में कई बार साबुन से धोएं, अगर खांसी या छींक आ रही है तो बेहतर क्वालिटी का मास्क लगाएं, संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से बचें, किसी को खांसी या छींक आ रही है तो उसके संपर्क में न आएं, पब्लिक प्लेस पर जानें से बचें अगर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, बच्चों को इस तरह के कोई लक्षण हों तो उसे स्कूल न भेजें, खुद में संक्रमण की जरा भी शंका हो तो जांच करवाएं.

