कोरोना का कहर: एक ही दिन में इटली में 368 और ईरान में 113 मौतें; दुनिया में संक्रमण के अबतक 169,516 मामले

New Coronavirus Covid 19: नए कोरोना वायरस कोविड 19 ने दुनियाभर में तबाही मचा रखी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इसे महामारी घोषित कर चुका है. बीते एक दिन की बात करें तो दुनियाभर में कोविड 19 संक्रमण से 682 नई मौतें​ हुई हैं. एक ही दिन सबसे अधिक मौत इटली में 368, ईरान में 113 और स्पेन में 96 हुई. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अनुसार, दुनिया में कोविड 19 से मरने वालों की संख्या 6,515 हो चुकी है. जिसमें चीन में अकेले 3,213 मामले हैं.

WHO और IMA के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण अंर्टाकटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में फैल चुका है. अभी तक इसकी जद में 157 देश आ चुके हैं. चीन से फैले इस वायरस से दुनियाभर में संक्रमित लोगों की संख्या 1.70 लाख हो चुकी है. चीन में सबसे अधिक 80,860 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 3213 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, 67,752 मरीज रिकवर हो चुके हैं. चीन में हालात पहले से बेहतर होते नजर आ रहे हैं.

कोरोना वायरस संक्रमण के मामले चीन के बाद सबसे तेजी से इटली और ईरान में फैले हैं. दोनों ही देशों में हालात काफी खराब हैं. इटली में अभी तक 24,747 लोग संक्रमण के शिकार हुए हैं, जिनमें से 1809 लोगों की जान जा चुकी है. बीते एक दिन में इटली में सबसे ज्यादा 3,590 नए मामले सामने आए. जबकि चीन में यह आंकड़ा महज 14 रहा. कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर इटली में अभी सबसे अधिक है.

इटली के बाद अबतक दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश ईरान रहा. ईरान में कुल 13,938 कोविड 19 के मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 724 लोगों की जान जा चुकी है. बीते एक दिन में ईरान में 1209 मामले सामने आए और 113 लोगों की जान गई.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत में नए कोरोनावायरस कोविड 19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 110 के पार जा चुकी है. इनमें से 17 विदेशी नागरिक हैं. भारत में कोरोना से अभी तक सिर्फ 2 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. जबकि 13 मरीज ठीक हो चुके हैं. भारत में कोरोनावायरस के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में 33 हो चुके हैं.

