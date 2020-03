Coronavirus: भारत में कुल 73 मामले, PM ने कहा- घबराएं नहीं, सावधानी बरतें; दिल्ली में स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद

Coronavirus: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अब कोविड-19 (Covid-19) को अब महामारी मान लिया है. भारत में कोरोनों के मामले बढ़कर कुल 73 हो चुके हैं. दुनियाभर में इससे मरने वालों की संख्या 4 हजार के पार चली गई है. वैश्विक महामारी बन चुके कोरोनावारस के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने किसी भी देश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक निरस्त कर दिया है. इस प्रतिबंध से राजनायिकों, अधिकारियों, सयुंक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी. वीजा पर यह रोक 13 मार्च 2020 से ही लागू हो जाएगा. इस बीच, आईपीएल पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है. कोरोना के कहर बीच IPL का आयोजन कैसे कराया जाए, इस पर आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल की बैठक 14 मार्च को होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड 19 नोवल कोरोनावायरस के चलते पैदा हुई स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है. मंत्रालयों, राज्यों की ओर से सुरक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है. सावधानी बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा. देशवासी भी गैरजरूरी यात्रा से बचें. समूह में इकट्ठा होने से बचकर हम इसे फैलने से रोक सकते हैं और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.

उधर, के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं. जिन स्कूलों और कॉलेज में परीक्षाएं नहीं है उन्हें भी इस अवधि में बंद कर दिया गया है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 12 मार्च सुबह 11 बजे तक कोविड 19 के भारत में कुल 73 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं. इनमें 56 भारतीय और 17 विदेशी नागरिक हैं. कोरोनावायरस के सबसे अधिक मामले केरल में 17 हैं. वहीं, हरियाणा में कोरोना के सभी 14 मामले विदेशी नागरिकों के हैं. इसके अलावा, कोरोना के महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 11 और दिल्ली में 6 मामले सामने आए हैं.

WHO के अध्यक्ष टेड्रॉस गेब्रेयेसस ने बुधवार को जेनेवा में मीडिया को बताया कि नए कोरोना वायरस को अब महामारी कहा जा सकता है. हमने कोरोना की ऐसी महामारी कभी नहीं देखी है. WHO पूरी दुनिया में फैल रहे इस वायरस की सक्रियता से चिंतित है. यह खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है. दूसरी ओर, सरकार ने यह भी कहा है भारतीय नागरिकों को कठोरतापूर्वक यह सलाह दी जाती है कि गैरजरूरी विदेशी यात्राएं न करें. अगर वे कहीं से भी यात्रा करके वापस लौटते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिन तक लोगों से अलग रखा जा सकता है.

कोरोना का कहर: एक हफ्ते में निवेशकों के 17 लाख करोड़ साफ; RIL, ONGC, SBI समेत इन ब्लूचिप में सबसे ज्यादा नुकसान

कोरोना वायसर का असर IPL पर पड़ना तय माना जा रहा है. भारत सरकार की ओर से वीजा पर लगाई गई पाबंदी के चलते 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी भारत नहीं आ पाएंगे. ऐसे में मैच खेलना उनके लिए नामुमकिन है. आईपीएल इस साल 29 मार्च से शुरू होने वाला है. 20 अप्रैल तक 20 मैच हो चुके होंगे. इनपर विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर संशय बना हुआ है. उधर, आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल 14 मार्च की अपनी बैठक में इस बात पर चर्चा करेगी कि कोरोना के बीच खेल कैसे कराया जाए.

सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया ने कहा कि वह रोम, मिलान और सिओल के लिए अपनी उड़ानें अस्थाई रूप से बंद कर रही हैं. एअर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि रोम (इटली) के लिए सेवाएं 15 से 25 मार्च तक बंद रहेंगी. वहीं, मिलान (इटली) और दक्षिण कोरिया की राजधानी के लिए उड़ानें 14 से 28 मार्च तक निलंबित रहेंगी.

