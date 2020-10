COVID-19 Vaccine Updates: रूस ने दूसरी वैक्सीन को दी मंजूरी; चीन ने छात्रों के लिए शुरू किया वैक्सीनेशन

Coronavirus Vaccine Latest Updates: कोरोना वायरस के खतरों से बचाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रूस ने दूसरा टीका EpiVacCorona भी बना लिया है जिसे रूस की अथॉरिटी से प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद नियामकीय मंजूरी भी मिल गई है. दो महीने पहले भी रूस कोरोना वायरस के ‘स्पूतनिक- 5’ वैक्सीन को लॉन्च कर चुका है. इसकी रूस के और दुनिया भर के अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी आलोचना की थी. उनका आरोप था कि इसे लेकर जरूरी स्टैंडर्ड पूरे नहीं किए गए. दूसरी ओर, चीन से भी वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है कि वहां की एक सरकारी कंपनी सिनोफॉर्म ग्रुप की एक यूनिट दो वैक्सीन विकसित कर रही है जिसे चीन के उन छात्रों को मुफ्त लगाया जाएगा जो विदेश में पढ़ने जा रहे हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दूसरी वैक्सीन की घोषणा की. राष्ट्रपति पुतिन ने इस मौके पर कहा कि अब दोनों वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाए जाने की जरूरत है. हालांकि उन्होंने कहा कि रूस में वैक्सीन की आपूर्ति को प्रमुखता दी जाएगी. इस वैक्सीन को साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया है और यह पेप्टाइड आधारित वैक्सीन है जिसके दो शॉट (दो बार) लगेंगे. इस वैक्सीन का प्रारंभिक चरण में 18-60 वर्ष के 100 वालंटियर्स पर परीक्षण किया गया. प्लेसेबो कंट्रोल्ड ह्यूमन ट्रायल्स करीब दो महीने का था और यह दो हफ्ते पहले पूरा हुआ.

वैज्ञानिकों ने अभी अपने शोध का परिणाम प्रकाशित नहीं किया है. मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि यह शरीर में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और इससे पैदा हुई प्रतिरोधी क्षमता छह महीने तक रहेगी.

रूस की उप-प्रधानमंत्री तात्याना गोलीकोवा ने बताया कि इसकी एडवांस्ड स्टडी नवंबर-दिसंबर में होगी जिसमें 40 हजार लोगों पर परीक्षण होगा. गोलीकोवा प्रारंभिक चरण के परीक्षण वालंटियर के तौर पर शामिल हुई थीं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परीक्षण के दौरान वैक्सीन को बड़े इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं.

इससे पहले रूस ने कोरोना वायरस की एक और वैक्सीन Sputnik V का परीक्षण किया था जिसे 11 अगस्त को रूस सरकार ने मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति पुतिन ने इस वैक्सीन के बारे में बताते हुए कहा था कि इसे उनकी बेटी को भी लगाया गया था और इस टीके के बाद उसे हल्का साइड इफेक्ट्स दिखा लेकिन उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई. इस टीके की बहुत आलोचना हुई थी क्योंकि इस का परीक्षण महज 76 लोगों पर हुआ था जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि सुरक्षा और प्रभाव के अध्ययन के लिए हजारों पर परीक्षण किया जाना चाहिए. हालांकि अब रूस हेल्थ अथॉरिटी ने घोषणा की है कि स्पुतनिक-फाइव को सरकार की मंजूरी मिलने के दो हफ्ते बाद इसका परीक्षण 40 हजार लोगों पर हो चुका है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीके की आलोचना के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने स्पुतनिक-5 को यूएन स्टॉफ को मुफ्त में देने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा मैक्सिको, ब्राजील और भारत के सा समझौता हो चुका है और इन देशों ने 20 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर कर दिया है. रूस का कहना है कि अन्य देश भी टीके के लिए उसके संपर्क कर रहे हैं.

चीन की सरकारी कंपनी सिनोफॉर्म ग्रुप की एक इकाई कोरोना के दो टीके बना रही है. इसे उच्च शिक्षा के लिए चीन से बाहर जाकर पढ़ने जाने वाले बच्चों को लगाया जाएगा. यह खबर वाल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुई है. इसके लिए स्टूडेंट्स को चाइन नेशनल बॉयोटेक ग्रुप कॉरपोरेशन (CNBG) कंपनी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वेबसाइट के मुताबिक सोमवार तक 481,613 लोगों ने टीका लगवा लिया है और अब तक 93,653 लोगों ने टीके के लिए आवेदन किया है.

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चीन ने जुलाई में वैक्सीन इमरजेंसी यूज प्रोग्राम लांच किया था. इसके तहत तीन प्रायोगिक शॉट्स देने की बात थी. इसे चीन नेशनल फॉर्मा ग्रुप की एक इकाई और अमेरिका में लिस्टेड सिनोवाक बॉयोटक ने बनाया था. इसके अलावा चौथी वैक्सीन कैनसिनो बॉयोलॉजिक्स ने विकसित किया जिसे जून में चीन की मिलिट्री के लिए मंजूर किया.

(Source: AP and Bloomberg)

