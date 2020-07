COVID-19 Vaccine: बिल गेट्स की चेतावनी- अमीरों तक सीमित रही वैक्सीन तो और घातक हो जाएगी महामारी

Coronavirus Vaccine: माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अरबपति बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा है कि कोविड-19 दवाओं और भविष्य में विकसित होने वाले इसके वैक्सीन्स को उन लोगों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है. न कि सबसे ज्यादा पैसे देने वालों को. बिल गेट्स ने इंटरनेशनल एड्स सोसायटी द्वारा आयोजित कोविड-19 से संबंधित एक रिमोट कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमने दवाओं और वैक्सीन्स को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता वालों को देने की बजाय सबसे ज्यादा पैसे देने वालों को दे दिया, तो महामारी और लंबे समय तक चलेगी. साथ ही यह और घातक रूप ले लेगी.

उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है, जो समानता के आधार पर कोविड19 दवाओं और वैक्सीन्स को बांटे जाने का कठोर फैसला ले सकें, न कि बाजार कारकों के आधार पर. कई देश और कंपनियां कोरोनावायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं. इस बीच यह चिंता पैदा हो गई है कि कहीं ऐसा न हो कि अमीर विकसित देशों को, विकासशील देशों की तुलना में अधिक दवाएं मिल जाएं. भविष्य में आने वाली कोविड19 वैक्सीन को लेकर भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इन्हें बिना किसी प्रॉफिट हर किसी के लिए उपलब्ध पब्लिक गुड्स के रूप में देखा जाए.

गेट्स ने कहा कि 2 दशक पहले HIV/AIDS के खिलाफ लड़ाई में प्लस प्वॉइंट यह था कि एक ऐसा भेदभाव रहित डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया कि दवा हर किसी को उपलब्ध हो सके. उससे सीख लेकर कोविड19 दवाओं को भी समान और व्यापक रूप से सभी को मुहैया कराया जाना चाहिए. गेट्स ने AIDS, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया से लड़ाई के लिए 2002 ग्लोबल फंड का उदाहरण भी दिया.

आगे कहा कि समाधान विकसित करने और उन्हें सर्वाधिक आवश्यकता वाले स्थानों पर पहुंचाने के लिए वैश्विक सहयोग अहम है. जब हम ऐसा करेंगे; राष्ट्र, संस्थान और एडवोकेट्स इस सहयोगी प्रतिक्रिया पर काम करेंगे तो उल्लेखनीय प्रभाव देखने को मिलेंगे.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी 21 कैंडिडेट वैक्सीन के ह्यूमन वॉलंटीयर्स पर क्लीनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं. इनमें से 3 इन ट्रायल्स के तीसरे चरण में हैं. कोरोनावायरस वैक्सीन बनाने की रेस में अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना, यूके की फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका और चीन की सिनोवैक बायोटेक फिलहाल सबसे आगे चल रही हैं. मॉडर्ना ने हाल ही में कहा है कि इसकी कैंडिडेट वैक्सीन के लिए आखिरी चरण के ट्रायल में कुछ हफ्तों की देरी हो सकती है.

Source: CNBC

