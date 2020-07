कोविड-19 से भी घातक और जानलेवा ‘रहस्यमयी बीमारी’ ने दी दस्तक, चीन ने किया अलर्ट

दुनिया अभी कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से जूझ ही रही है कि एक नई और अधिक खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी है. इसे कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बताया जा रहा है. बीमारी का केंद्र इस बार कजाकिस्तान है. दरअसल, चीन ने कजाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को वहां फैले ‘रहस्यमयी निमोनिया’ (unknown pneumonia) को लेकर आगाह किया है. चीन का कहना है कि इस रहस्मयी निमोनिया से मरीजों की मृत्यु दर कोविड19 से बहुत अधिक है.

मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान स्थित चीन की एम्बेसी ने एक बयान में कहा है कि यहां रहस्मयी निमोनिया से इस साल के छह महीने में ही 1772 लोगों की जान चली गई है. सिर्फ जून में 628 लोगों की जान गई. मरने वालों में चीन के नागरिक भी शामिल हैं. चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स एम्बेसी के बयान का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा है कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कोविड19 से बहुत अधिक है. कजाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग समेत कई संगठन इस निमोनिया के वायरस पर अध्ययन कर रहे हैं. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि यह बीमारी कोविड19 से जुड़ी है.

चीन के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में इस निमोनिया को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए. कजाकिस्तान की सीमा चीन के उत्तर पश्चिम के शिनझिआंग उईगर स्वायत्त प्रांत से लगती है. एम्बेसी कजाकिस्तान में रह रहे चीनी नागरिकों को इस वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों के प्रति जागरूक कर रही है.

स्थानीय मीडिया के हवाले से कहा गया है कि जून के मध्य तक कजाकिस्तान के तीन क्षेत्रों में करीब 500 लोग निमोनिया से संक्रमित पाए गए. कजाक के स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को कहा था कि निमोनिया से ग्रसित मरीजों की संख्या कोविड10 से संक्रमित होने वाले से दो से तीन गुना अधिक है. कजाक की अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी काजिनफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री का कहना है कि इस बीमारी से संक्रमित मरीजों का वास्तविक आंकड़ा अगले हफ्ते जारी करने की योजना थी, लेकिन इसे जारी करने की जरूरत फिलहाल नहीं है. लोगों को वास्तविकता का आभास होना जरूरी है.

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, कजाकिस्तान में कोविड19 के 51,059 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 264 लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिका समेत कई देश चीनको कोविड19 के आंकड़े दुनिया से छिपाने के लिए दोषी ठहराते आ रहे हैं. हालांकि, चीन हमेशा से इस बात को इनकार करता आ रहा है. चीन का आरोप है कि अमेरिका लोगों का ध्यान भटका रहा है.

