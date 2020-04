महामारी: चीन में कोरोना से अब 4632 की मौत, आलोचना के बाद वुहान का बदला आंकड़ा

Coronavirus Pandemic: चीन में कोरोनावायरस से मरने वालों का आंकड़ा 4632 हो गया है. इस वायरस की जहां से प्रसार हुआ, उस वुहान शहर में मरने वालों के आंकड़ों में 50 फीसदी का संशोधन हुआ है. चीन में कोविड-19 (COVID-19) के आंकड़ों की गलत जानकारी देने को लेकर विश्व समुदाय की ओर से आलोचना हो रही थी. आंकड़ों में गड़बड़ी की बात मानते हुए वुहान म्यूनिसिपल मुख्यालय ने शुक्रवार को कोविड-19 के पुष्ट मामलों और मौतों की संख्या में संसोधन किया है.

चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, 16 अप्रैल तक कोरोनावायरस से वुहान में कन्फर्म मामले 325 बढ़कर 50,333 हो गए हैं. जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1290 बढ़कर 3,869 हो गया है. इसके बाद चीन में कोविड19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,632 हो गया है. जबकि, कुल कन्फर्म केस अब 82,692 हैं. चीन ने यह बताया है कि वुहान शहर में डेथ परसेंटेज 7.7 फीसदी है, जो पहले 5.8 फीसदी रिपोर्ट किया गया था. कोरोनावायरस महामारी चीन के वुहान शहर से फैला और आज वह दुनिया के करीब 195 देशों तक पहुंच गया है.

चीन की तरफ से कोरोना के आंकड़ों में संसोाधन हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की तरफ से हुई कड़ी आलोचना के बाद हुआ है. इन देशों का कहना है कि चीन वास्तविक आंकड़े छुपा रहा है. कोरोना के इन आंकड़ों में स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा था कि कई देश कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या छिपा रहे हैं. ट्रम्प ने कहा, ”क्या आपको लगता है कि दुनिया भर के कई देश अपने यहां होने वाली मौतों की जानकारी ईमानदारी से साझा कर रहे हैं. क्या कोई उन देशों के मौत के आंकड़ों का यकीन कर सकता है.”

COVID-19: वैश्विक मंदी के लिए 2020 सबसे बड़ा साल! लेकिन इन वजहों से भारत बेहतर स्थिति में

वुहान म्यूनिसिपल मुख्यालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि संशोधन संबंधित कानूनों और नियमों और इतिहास, लोगों और मृतकों के प्रति जिम्मेदार होने के सिद्धांत के अनुसार किए गए हैं. चीन ने स्वीकार किया कि कई मामलों में मौत का कारण जानने में गलती हुई या कई मामलों का पता ही नहीं चल पाया.

चीन राष्ट्रीय आयोग (एनएचसी) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार तक कोरोना वायरस के कुल मामले 82,367 थे, जिनमें 3,342 मौतें शामिल थीं. एनएचसी के अनुसार 1,081 मरीजों का इलाज चल रहा है और 77,944 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है. गुरुवार को कोविड-19 के 26 नए मामले सामने आए, जिनमें से 15 विदेश से आए हुए नागरिक शामिल हैं, जबकि अन्य 11 नए मामलें स्थानीय संक्रमण के हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.