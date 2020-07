भारत के डिजिटल स्ट्राइक से चीनी कंपनी को 45 हजार करोड़ का झटका! भारी पड़ेगा TikTok सहित 59 ऐप पर बैन: ग्लोबल टाइम्स

बॉर्डर पर तनातनी के बीच भारत सरकार ने चीनी एप्स पर सख्ती दिखाते हुए कुल 59 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया है. इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चीनी ऐप्‍स बैन करने को डिजिटल स्‍ट्राइक बताया है. फिलहाल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह मान लिया है कि इससे चीन को बड़ा नुकसान होगा. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के इस पैंतरे से चीनी इंटरनेट कंपनी बाइटडांस को करीब 6 बिलियन डॉलर यानी 600 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है. यह भारतीय रुपये में 45 हजार करोड़ रुपये के करीब है. बाइटडांस टिक-टॉक और हेलो ऐप की पैरेंट कंपनी है.

इंडियन मिनिस्ट्री आफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रविवार को चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार ने कहा कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्‍य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्‍यवस्‍था के लिए नुकसानदेह हैं. मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अलग अलग सोर्स से तमाम शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप के मिसयूज के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं.

वहीं बाइटडांस कंपनी से जुड़े करीबी सूत्रों के हवाले से ग्लोबल टसइम्स ने कहा है कि बाइटडांस ने पिछले कुछ साल के दौरान भारतीय बाजार में 100 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया था और प्रतिबंध लगने से बाइटडांस का कारोबार रूक गया है. इस वजह से कंपनी को 45 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. यह आंकड़ा संयुक्त रूप से अन्य सभी ऐप्स के संभावित नुकसान से अधिक होगा.

टिकटॉक और हेलो एप का संचालन बाइटडांस कंपनी करती है जिसके भारत में काफी संख्या में यूजर थे. वहीं विगो वीडियो नामक एक अन्य ऐप को भी बैन किया गया है, जो बाइटडांस कंपनी का ही ऐप है. मोबाइल ऐप विश्लेषण करने वाली कंपनी सेंसर टूअर के आंकड़ों के मुताबिक, मई में टिक टॉक के 112 मिलियन डाउनलोड थे जिसमें भारतीय बाजार में कुल हिस्सेदारी का 20 प्रतिशत था, जो अमेरिकी बाजार का दोगुना था.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है. लेकिन अगर कोई हम पर बुरी नजर डालेगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे. हमने चीन की ऐप पर प्रतिबंध लगाकर देशवासियों के डाटा की रक्षा की है. यह डिजिटल स्‍ट्राइक है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत में चीनी एप पर रोक के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि चीन भारत द्वारा जारी नोटिस से अत्यधिक चिंतित हैं. हम स्थिति की जांच और पुष्टि कर रहे हैं. उन्होंने कहा थाकि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीनी सरकार हमेशा अपने कारोबारियों से विदेश में अंतरराष्ट्रीय नियमों, स्थानीय कानूनों और विनियमनों का पालन करने के लिए कहती है.

