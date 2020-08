Bubonic Plague in China: चीन में बुबोनिक प्लेग के दो मामले मिले, एक गांव किया गया सील

Bubonic Plague Spreading in China: चीनी प्रशासन ने एक गांव को सील कर दिया है जहां एक निवासी की बुबोनिक प्लेग से मौत हो गई. गांव देश के आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में आता है. इसे गुरुवार को उस समय सील किया गया, जब यह पता चला कि व्यक्ति की मौत का कारण बुबोनिक प्लेग है. CNN की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. Baotou नगर निगम स्वास्थ्य कमीशन द्वारा जारी बयान के मुताबिक व्यक्ति की मौत Baotou शहर में रविवार तो हुई थी.

जहां कमीशन द्वारा जारी बयान में इस बात का उल्लेख है कि मरीज की मौत सर्रकुलर सिस्टम फेल होने से हुई है. इसमें यह नहीं बताया गया कि मरीज को प्लेग कैसे हुआ.

देश में कोरोना महामारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय तौर पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद चीनी प्रशासन ने तेज कार्रवाई की और Suji Xincun नाम के गांव को सील कर दिया है. हालांकि, गांव के सभी लोगों के टेस्ट जिसमें व्यक्ति के करीबी कॉन्टैक्ट शामिल हैं, वे नेगेटिव आए हैं, तब भी प्रशासन ने उसके नजदीकी कुल 35 कॉन्टैक्ट को क्वारंटाइन में रखा है. गांव और उसके नजदीकी क्षेत्र पर फोकस रखने के लिए Damao Banner जिला जहां यह गाव स्थित है, उसे इस साल के आखिर तक प्लेग की रोकथाम के लिए लेवल 3 अलर्ट पर रखा गया है.

इससे पहले जुलाई में इसी आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र से Bayannur सिटी से बुबोनिक प्लेग का एक दूसरा मामला सामने आया था. हालांकि, इस मामले में मरीज बीमारी से रिकवर हो गया और उसे बचा लिया जा सका था.

हालांकि, हाल के सालों में दुनिया के किसी भाग में प्लेग दोबारा सामने नहीं आया है, लेकिन अकेले यूरोपीय प्रांत में इससे लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हुई है. ये मौतें मध्य युग में ब्लैक डेथ महामारी के दौरान हुई थी. यह बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है और बहुत तेजी से फैलती है. इसका संक्रमण पिस्सू के काटने और संक्रमित जानवरों से होता है.

