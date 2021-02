Bitcoin: मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर के पार; Facebook, अलीबाबा, टेस्ला से आगे, एक्सपर्ट- अभी तो शुरूआत

Bitcoin Creates New Record: बेहद पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वॉइन में रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है. इस साल बिटक्वॉइन में करीब 93 फीसदी की तेजी आ चुकी है और इसका भाव 56757 डॉलर पर पहुंच गया है. इसके साथ ही बिटक्वॉइन का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर के पार 1.06 ट्रिलियन डॉलर चला गया है. इस मामले में बिटक्वॉइन ने फेसबुक, टेस्ला और अलीबाबा जैसे मशहूर कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है. वहीं बिटक्वॉइन का मार्केट कैप अब गूगल, अमेजॉन और एप्पल की ओर बढ़ रहा है. एक्सपर्ट का मानना है कि क्रिप्टोकंरसी की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ रही है. बहुत से देशों में इसके जरिए लेन देन की दूट है. ऐसे में यह तेजी तो अभी शुरूआत लग रही है.

ZebPay के CEO राहुल पगिदिपति का कहना है कि बिटक्वॉइन 1 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप वाली पहली क्रिप्टोकरंसी है. बिटक्वॉइन का मार्केट कैप फैसबुक, टेस्ला और अलीबाबा जैसी टॉप कंपनियों से भी ज्यादा हो गया है. बिटक्वॉइन अब एक रिलायबल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जहां वैल्यू स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग होती है. दुनियाभर में तकनीकी में बदलाव का यह एक बेहतर उदाहरण बन रहा है. हर आदमी को इन्फॉर्मेशन और कनेक्यान की जरूरत है, सभी को वैल्यू तैयार करनी है. ऐसे में बिटक्वॉइन बेहतर विकल्प बनकर उभरा है. ऐसा लग रहा है कि 1 लाख करोड़ डॉलर तो अभी शुरूआत बस है.

बिटक्वॉइन रिटर्न देने के मामले में टॉप विकल्पों में शामिल है. पिछले 5 साल की बात करें तो इसने निवेशकों को 130 गुना के करीब रिटर्न दिया है. 22 फरवरी 2016 को बिटक्वॉइन की वैल्यू 130 डॉलर थी, जो 21 फरवरी 2021 को बढ़कर 56,757 डॉलर हो गई है. इस साल की बात करें तो हाई वैल्युएशन के बाद भी इसमें 93 फीसदी की तेजी आ चुकी है. बता दें कि जब 2009 में बिटक्वॉइन शुरू हुआ था तो उसकी कीमत 1 रुपये से भी कम थी. बिटक्वॉइन 2009 में पहली बार आई थी, जब इसकी वैल्यू महज 36 पैसे थी. बिटक्वॉइन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका भाव 12 साल में 36 पैसे से बढ़कर 40 लाख से भी ज्यादा हो गया.

कीमत में इस तरह की तेजी के ट्रेंड को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों की तरफ से इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, जिसके कारण कीमत में उछाल आ रहा है. पिछले दिनों टेस्ला ने बिटक्वॉइन में 1.5 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश किया था. उस समय बिटक्वॉइन की कीमत 44 हजार डॉलर के करीब थी. अब यह 56 हजार डॉलर के पार है. इसके अलावा मास्टर कार्ड और BNY Mellon ने भी इस डिजिटल करेंसी का समर्थन किया है.

बिटक्वॉइन एक वर्चुअल करेंसी हैं . यह अन्य करंसी की तरह जैसे डॉलर, रुपये या पाउन्ड की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है. ऑनलाइन पेमेंट के अलावा इसको डॉलर और अन्य मुद्राओं में भी एक्सचेंज किया जा सकता है. यह करंसी बिटक्वॉइन के रूप में साल 2009 में चलन में आई थी. आज इसका इस्तेमाल ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है. बिटक्वॉइन की ख़रीद और बिक्री के लिए एक्सचेंज भी हैं. दुनियाभर के बड़े बिजनेसमैन और कई बड़ी कंपनियां वित्तीय लेनदेन में दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बिटक्वॉइन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई है.

बिटक्वॉइन को अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर बिटक्वॉइन वॉलेट के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं. इससे आपका पहला बिटक्वॉइन एड्रेस बनेगा और जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा एड्रेस भी बना सकते हैं. अब आप फ्रेंड्स को भी अपना बिटक्वॉइन एड्रेस दे सकते हैं. इसके बाद आप उनसे पेमेंट ले या पेमेंट कर सकते हैं.

बिटक्वॉइन जैसी वर्चुअल करंसी में कभी भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल जाता है. पिछले 5 सालों में कई मौकों पर बिटक्वॉइन में बिना किसी संकेत के भारी गिरावट आ गई. तो कई बार इसमें भारी तेजी भी आई. 2013 में अप्रैल महीने में बिटक्वॉइन की कीमत एक ही रात में 70 फीसदी से अधिक गिरी थी. वहीं 2017 में दिसंबर महीने में इसमें कई गुना तेजी आई. बिटकॉइन में एक रिस्क यह भी है कि इसका कई बार इस्तेमाल हैकिंग जैसे कामों में होता है.

