Crypto Hacking का दुनिया में सबसे बड़ा मामला, हैकर्स ने उड़ाए 4500 करोड़ और अगले ही दिन लौटा दिया कुछ हिस्सा

हैकर्स ने क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी की और फिर उसके अगले ही दिन कुछ हिस्सा लौटा दिया. यह अजीबोगरीब मामला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पॉली नेटवर्क पर हुआ है. हैकर्स ने पॉली नेटवर्क से 61 करोड़ डॉलर (4,528.95 करोड़ रुपये) के इथेरम, बिनांस स्मार्ट चेन (बीएससी) और पॉलीगान की चोरी की है. हालांकि इसके अगले ही दिन कंपनी ने जानकारी दी कि लूट का कुछ हिस्सा हैकर्स ने वापस कर दिया है. क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ट्वीट के मुताबिक 4.77 करोड़ डॉलर (35.44 करोड़ रुपये) वापस मिल गए हैं. यह कुल चोरी का महज 7.81 फीसदी हिस्सा है.

So far, we have received a total value of $4,772,297.675 assets returned by the hacker. ETH address: $2,654,946.051

BSC address: $1,107,870.815

Polygon address: $1,009,480.809 pic.twitter.com/bPFAQk4mvS — Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021

तीन पते पर पहुंची लूट की पूरी राशि

ब्लॉकचेन इकोसिस्टम सिक्योरिटी SlowMist के मुताबिक पॉली नेटवर्क के क्रॉस-ेचन इंटरऑपरेबेलिटी प्रोटोकॉल पर हैकर्स ने हमला किया और 61 करोड़ डॉलर के क्रिप्टो को 3 एड्रेस पर भेजा गया. स्लोमिस्ट सिक्योरिटी टीम के मुताबिक उन्हें ऑन-चेन और ऑफ-चेन ट्रैकिंग के जरिए हैकर्स के मेलबॉक्स, आईपी व डिवाइस फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं और अब इनके जरिए हैकर्स की पहचान की जा रही है. स्लोमिस्ट के मुताबिक यह चोरी लंबे समय में योजना बनाकर की गई है. पॉली नेटवर्क ने इन सभी तीन एड्रेसेज को ट्वीट भी किया है.

1)The cross-chain interoperability protocol @PolyNetwork2 was attacked, and a total of more than 610 million US dollars were transferred to 3 addresses. The impact caused the transfer of large assets of the O3 Swap cross-chain pool. — SlowMist (@SlowMist_Team) August 10, 2021

समाधान के लिए कंपनी ने बातचीत को बुलाया

हैकर्स ने क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की है और पॉली नेटवर्क की टीम ने हैकर्स को लूट की पूरी राशि को लौटाने के लिए बातचीत का सहारा लिया है. पॉली नेटवर्क ने कहा कि लूट की राशि डीसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है और दुनिया के किसी भी देश में इसे गंभीर आर्थिक अपराध माना जाएगा. पॉली नेटवर्क ने कहा कि हैकर्स ने क्रिप्टो कम्युनिटी के हजारों सदस्यों के पैसे चुराए हैं. पॉली नेटवर्क ने बाचतीत के जरिए समाधान निकालने के लिए हैकर्स को कहा है. सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स डीसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पर उपलब्ध रहते हैं और बिना बैंक या कंपनी के पिअर-टू-पिअर तरीके से कोई भी इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन कर सकता है.