COVID-19 संकट में RIL के बाद इस कंपनी ने भी किया बड़ा एलान, अपने कर्मचारियों को देगी 25% ज्यादा सैलरी

New Coronavirus Covid-19: कोरोनावायरस कोविड19 संकट के दौर में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को एडवांस सैलरी, वर्क फ्रॉम होम, एक्स्ट्रा सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पेड लीव जैसी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, जिससे कि वह इस मुश्किल समय में अपने और अपने परिवार की देखभाल कर सके. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बाद आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने भी अपने कर्मचारियों के लिए कोरोना संकट के समय बड़ा एलान किया है. दरअसल, कंपने कर्मचारियों को 25 फीसदी अतिरिक्त सैलरी देने की घोषणा की है. कंपनी भारत और फिलिपींस के कर्मचारियों को यह सुविधा देगी.

आईटी कंपनी कॉग्निजैंट ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत और फिलिपींस में अपने असोसिएट और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों को अप्रैल में बेसिक पे की 25 फीसदी अतिरिक्त सैलरी देगी. कंपनी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच भी अपनी सेवाएं जारी रखने के असाधारण काम के लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा. कंपनी के इस कदम से भारत में करीब 1.30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

कर्मचारियों को एक संदेश में कंपनी के सीईओ ब्रायन हंपरीज ने कहा कि यह अतिरिक्त वेतन अप्रैल के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा और उसके बाद कंपनी मासिक आधार पर समीक्षा करेगी.

हंपरीज ने कोरोना वायरस महामारी को दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा संकट बताया है. उन्होंने कहा कि सभी ग्लोबल कंपनियां लंदन से लेकर मुंबई, मनीला से लेकर न्यूयॉर्क तक इस महामारी के असर को महसूस कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि इतने मुश्किल हालात के बाजवूद उसके कर्मचारी ग्राहकों के लिए सेवाओं को सुचारू बनाने में लगे हैं और वह उनके लगन, ईमानदारी और साहस की सराहना करते हैं. बता दें, कॉग्निजेंट के दिसंबर 2019 तक कंपनी के देश में कुल कर्मचारियों की संख्या 2,03,700 थी.

कोरोना संकट और 21 दिन के लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) अपने कर्मचारियों को महीने में दो बार करके सैलरी का भुगतान करने का फैसला किया है. आरआईएल का कहना है कि कंपनी का जो भी कर्मचारी 30,000 से कम मंथली सैलरी पाता है उसे महीने में दो बार करके वेतन दिया जाएगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर्मचारियों को महीने के बीच में कैश की दिक्कत न हो और उनके पास आपात स्थिति से निपटने के लिए पैसे रहें, इसके मद्देनजर यह कदम उठाया है.

इससे पहले, रिलायंस ने कहा था कि देश में बंदी के चलते जो अनुबंध और अस्थायी कर्मचारी काम पर नहीं जा पा रहे हैं, कंपनी उनके वेतन का भुगतान करती रहेगी. वहीं, रिलायंस जियो नेटवर्क को आपरेशन में जरूरी स्टॉफ को छोड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ यानी घर से काम करने की छूट दी है.

